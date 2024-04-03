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Мишустин заявил об утроенном производстве бронетанковых вооружений в 2023 году
В прошлом году в три раза вырос выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
Выпуск техники и вооружения, средств защиты и радиоэлектронной борьбы, комплектов медицинского оборудования и военной экипировки увеличился в 2023 году, сказал Мишустин, передает РИА «Новости».
По машинам и бронетанковому вооружению выпуск вырос втрое, по средствам поражения – в семь раз, по технике связи, радиоэлектронной борьбы и разведки – в девять раз, уточнил премьер.
Также он отметил, что в 2023 году правительство задействовало сотни дополнительных предприятий, исследовательских институтов и КБ для обеспечения участников спецоперации.
В декабре он сообщал, что рост производства беспилотников в стране удвоен.