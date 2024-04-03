Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
В Кремле призвали к усилению мер безопасности из-за террористической активности Киева
В Кремле призвали к усилению мер безопасности на фоне террористической активности киевского режима
Террористическая активность украинского режима требует новых мер безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов на ОЭЗ «Алабуга».
Он отметил, что ситуация требует повышенной мобилизованности спецслужб и готовности к принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что эта работа ведется.
Напомним, во время атаки беспилотников в Елабуге в Татарстане пострадали 14 человек.