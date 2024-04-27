Московского подростка заподозрили в пропаганде терроризма через Telegram

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 16 лет, согласно версии следствия, он в Telegram опубликовал комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По его месту жительства прошли обыски, изъяты технические устройства и другие предметы, имеющие значение для расследования дела. Подростка задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Отмечается, что дело заведено по статье «Публичные призывы к пропаганде терроризма, совершенные с использованием интернета».

Ранее в Башкирии местного блогера Рустама Абсалямова задержали за призывы к осуществлению террористической деятельности.