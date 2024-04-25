Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).7 комментариев
Группировки российских войск за сутки улучшили положение по всей линии фронта
ВС России в последние сутки улучшили свои позиции по всей линии боестолкновения, сообщило российское министерство обороны в четверг.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Стельмаховки (ЛНР), Глушковки (Харьковская область), Торского (ДНР) и у Серебрянского лесничества, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона потеряла до 30 человек, три американских гаубицы М777, машины РСЗО Vampire, «Град» и HIMARS.
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю поразила формирования 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки (ДНР).
Также она отразила контратаку украинских штурмовиков 80-й механизированной бригады у Красного в ДНР.
ВСУ потеряли до 500 человек, американскую САУ Paladin, две гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и два склада боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ у Новгородского, Архангельского, Сокола и Карловки в ДНР.
Отражены семь контратак украинских штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад у Новобахмутовки, Семеновки, Очеретино, Нетайлово, Керамики и Новоселовки в ДНР.
Украинская сторона потеряла до 350 человек, три боевые бронированные машины и автомобиль. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Paladin, американская буксируемая гаубица М102, две САУ «Акация», две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.