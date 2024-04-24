Нефть подорожала после выхода данных о сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть пошли в рост после публикации данных Американского института нефти о сокращении запасов в США

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7:46 растет на 0,08%, достигая 88,49 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,12%, до 83,46 доллара, передает РИА «Новости».

В ночь на среду API сообщил, что коммерческие запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 19 апреля, неожиданно сократились на 3,23 млн баррелей.

«Трейдеры наконец-то получили возможность сосредоточиться на фундаментальных показателях, при этом премия за политический риск несколько стерта», – цитирует Bloomberg аналитика Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана.