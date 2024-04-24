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Нефть подорожала после выхода данных о сокращении запасов в США
Мировые цены на нефть пошли в рост после публикации данных Американского института нефти о сокращении запасов в США
Мировые цены на нефть в среду начали расти на фоне публикации данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов в США за неделю.
Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7:46 растет на 0,08%, достигая 88,49 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,12%, до 83,46 доллара, передает РИА «Новости».
В ночь на среду API сообщил, что коммерческие запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 19 апреля, неожиданно сократились на 3,23 млн баррелей.
«Трейдеры наконец-то получили возможность сосредоточиться на фундаментальных показателях, при этом премия за политический риск несколько стерта», – цитирует Bloomberg аналитика Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана.