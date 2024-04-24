Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.28 комментариев
ВС России поразили цех производства дронов и хранилище топлива ВСУ
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в последние сутки поразили цех производства украинских беспилотников и хранилище топлива украинской армии, сообщило Минобороны России.
Уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили 299 украинских дронов, девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», шесть управляемых французских авиабомб Hammer.
С начала СВО уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 22 932 дрона, 509 ЗРК, 15 827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 машина РСЗО, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов.