Раиси пригрозил Израилю уничтожением в случае атаки на Иран

В Израиле оценили планы США ввести санкции против батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда»

Израильский политолог Ципис: Байден перед выборами пытается заручиться поддержкой и евреев, и арабов

Tекст: Анастасия Куликова

«Пока США вводят санкции только против подразделения «Нецах Иегуда», которое укомплектовано сионистами с радикальными взглядами. На протяжении нескольких лет батальон занимался охраной и обеспечением безопасности спорных территорий за «зеленой линией» на Западном берегу реки Иордан. Военнослужащие «Нецах Иегуда» проявляли агрессию и насилие по отношению к местным палестинцам. Это и стало основной причиной американских рестрикций», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

По его словам, информация о возможном расширении ограничений на другие подразделения ЦАХАЛ не соответствует действительности. «Эти сообщения раздуты администрацией Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер действительно допускал такое развитие событий», – указал собеседник.

При этом Ципис не исключает, что к санкциям против батальона «Нецах Иегуда» могут присоединиться другие страны Запада. Он напомнил, что некоторые европейские производители комплектующих для систем вооружений уже прекратили экспорт своей продукции в Израиль. «Американский запрет в этом смысле может вызвать эффект домино», – считает спикер.

Политолог также назвал «несуразицей» поведение администрации Джо Байдена. «Сначала там лоббируют выделение очередного пакета военной и материальной помощи Израилю и добиваются этой цели, а затем объявляют о намерении ввести рестрикции», – детализировал Ципис. По его мнению, такое противоречие связано с «двойной игрой», которую ведут американские политики.

«Видимо, Байден в преддверии выборов пытается заручиться поддержкой как еврейской диаспоры, так и американских мусульман и арабов», – полагает собеседник. Такая политика Вашингтона не играет на руку Тель-Авиву. «Лес рубят – щепки летят. Причем все щепки летят на Израиль. Еврейскому государству от действий Штатов становится только хуже», – акцентировал Ципис.

Ранее стало известно, что США планируют наложить санкции на батальон Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Нецах Иегуда». Это будут первые ограничительные меры, которые Вашингтон введет против израильского подразделения, пишет портал Axios. Решение принято по рекомендации спецкомиссии Госдепа, которая расследовала действия батальона на Западном берегу реки Иордан – территории Палестины, занятой израильской армией. Разбирательство началось в конце 2022 года из-за информации о причастности «Нецах Иегуды» к случаям насилия в отношении мирных палестинцев.

Одним из тех инцидентов была смерть 78-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада в январе 2022 года. Мужчину задержали солдаты батальона на контрольно-пропускном пункте в деревне на Западном берегу. Он отказался пройти проверку, после чего на него надели наручники, заткнули рот кляпом и оставили лежать на морозе. Тело Омара Асада нашли спустя несколько часов, он умер в результате остановки сердца. Двух офицеров ЦАХАЛ уволили, одному сделали выговор.

Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии, действующих на Западном берегу реки Иордан, но они не будут подвергнуты санкциям «благодаря исправлению проблем», сообщил источник Axios. Впрочем, The Times of Israel указывает, что могут начаться проверки и тех, кто действует в секторе Газа. По информации собеседников издания, США планируют расширить ограничения против ЦАХАЛа.

Власти Израиля оказались застигнуты врасплох решением Вашингтона. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху потребовал не вводить санкции, эти намерения он охарактеризовал как «верх абсурда и морального упадка». Министр обороны Йоав Галант на встрече руководства израильской армии велел указать США на «важность поддержки операций ЦАХАЛа», которые, по версии Израиля, идут без нарушений международного права. Галант хочет обсудить данную проблему с Белым домом в частном порядке.

Отметим, батальон «Нецах Иегуда» сформирован в качестве специального подразделения для ультраортодоксальных солдат. Все его служащие – мужчины. С годами подразделение, дислоцированное на Западном Берегу, стало местом службы для многих молодых радикально настроенных поселенцев правого толка, которых не приняли ни в одно другое боевое подразделение ЦАХАЛ.