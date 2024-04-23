То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
Пекин обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине
В МИД Китая назвали «лицемерной» критику со стороны США отношений Китая с Россией
Соединенные Штаты представляют проект помощи Украине, критикуя при этом нормальные отношения России и Китая, заявил спикер китайского МИД Ван Вэньбинь.
США одновременно представляют законопроект о крупномасштабной помощи Украине и критикуют «нормальное торгово-экономическое взаимодействие» России и Китая, что является лицемерием, заявил спикер китайского МИД Ван Вэньбинь, передает РИА «Новости».
Вэньбинь добавил, что США «должны прекратить безосновательно вмешиваться в отношения между другими странами».
Ранее США заявили, что могут ввести санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией. В США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.