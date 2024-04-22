Алиев прибыл в Москву на встречу с Путиным

Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.4 комментария
Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.4 комментария
То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.5 комментариев
Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.6 комментариев
Со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта издание сообщает, что письмо стало «призывом к диалогу в трудные времена», передает РИА «Новости».
Президент Швейцарии подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать «компасом для достижения мира и процветания».
При этом утверждается, что в письме Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, но не поздравила Путина с переизбранием.
В марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей.
СК: В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики
Как сообщили в пресс-службе, 20 апреля обвиняемый в беседке на даче в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск вместе с друзьями стрелял по алюминиевым банкам из пневматического оружия и в момент передачи винтовки выстрелил в сторону, где находилась девочка, которой пуля попала в область груди, передает РИА «Новости».
Девочку доставили в больницу, где она, несмотря на усилия врачей, скончалась.
По информации СК, 52-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, он задержан.
Ранее рабочего ранили из пневматики из окна квартиры в Москве.
Он уточнил в своем Telegram-канале, что отряд был уничтожен возле населенного пункта Очеретино в Донецкой народной республике
Ранее российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группы «Донецк» и террористических формирований «Русского добровольческого корпуса».
В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.
По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.
Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.
Эксперт Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием
Вопрос эскалации конфликта уже решен, заявил Ионов в комментарии Ura.ru.
В настоящее время идут приготовления к мобилизации на Украине, отметил эксперт.
Украинская сторона, по его словам, намеревается провести контрнаступление, по итогам которого утратит всяческий военный потенциал.
Аналитик считает, что стоит ожидать серьезного обострения на фронтах. Против России будет применяться в большом количестве современное оружие, и никто на Западе не будет этому препятствовать, подчеркнул Ионов, отметив, что западные страны, напротив, будут помогать испытывать это оружие и организовывать антироссийские операции.
По его словам, военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Победа в любом случае будет за Россией», – уверен Ионов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.
Политолог Андриевский: Молдавская «Победа» может собрать реальную силу и выдвинуть своего кандидата в президенты
«Илан Шор в Молдавии спокойно никогда работать не будет. Его и его команду к власти никогда не допустят. Но на перелеты в Москву всех представителей этих партий, их проживание уходят громадные деньги. Значит, делается это все не просто так. Тем более тут в Молдавии ходят слухи, что Шор перед визитом в Москву летал на встречу к Путину в Сочи. Значит, проект серьезный», – рассказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.
«Сейчас в Молдавии закрыты практически все телеканалы, которые так или иначе контролировал Шор. Поэтому Кишинев уже не остановится. Кроме того, надо понимать, что есть большой сценарий больших людей на Западе относительно Молдавии – и, согласно этому сценарию, России в Молдавии нет. Поэтому они дадут добро на любые меры, чтобы Россию сюда не допустить», – продолжил собеседник.
«Но у блока «Победа» есть одна очень сильная сторона, которой нет у других партий Молдавии – это так называемая избирательная сетка. Она состоит из квалифицированной команды – политтехнологов, бригадиров, агитаторов – и электорального ядра, готового проголосовать за любого кандидата. В этой «сетке» всего около трехсот тысяч человек, которые ранее хорошо отработали в Оргееве, Тараклии, Бельцах. Против них самих Кишинев уже заводил дела. Но они консолидируют всех пророссийских жителей Молдавии, а затем направят этот ресурс на другого кандидата, о котором мы, может, даже еще не слышали», – пояснил он.
«Конечно, Кишинев не может допустить, чтобы эта сетка решила судьбу референдума, президентских и парламентских выборов. Уже сейчас их в Молдавии противники называют предателями. Но для того блок «Победа» и собрался в Москве, чтобы, скажем, почти официально заверить их сторонников в поддержке властей России. Таким образом, «Победа» может аккумулировать весь потенциальный электорат, собрать реальную силу, которая поведет своего кандидата в президенты», – отметил собеседник.
«К тому же Москва может рассчитывать на то, что Игорь Додон еще соберет электорат с партией социалистов. А в итоге в Молдавии может найтись свой «Виктор Орбан», причем среди номинальных проевропейцев. Он будет махать флагом ЕС, а потом создаст с «Победой» коалицию под лозунгом: «Мы идем в Европу, но с Россией ссориться не собираемся», – резюмировал аналитик.
В Москве в выходные проходит съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Евросоюзом.
В мероприятии, проходящем на двух языках – русском и молдавском, приняли участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Альтернативная сила спасения Молдовы», передает ТАСС. Эти партии подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».
Блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ, сказал Шор. По его словам, президент Молдавии Майя Санду сознательно «рубит пуповину связей» с СНГ, с Россией, с ЕАЭС.
Основная задача блока «Победа» заключается в том, чтобы продемонстрировать людям работающие и проверенные временем альтернативы. «Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», – отметил Шор. Оппозиционер добавил, что блок объединил неравнодушных к судьбе Молдавии людей.
При этом Гуцул заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2024 году из-за возрастных ограничений. «У нас есть возрастные ограничения – от 40 лет. Мне еще рано», – сказала 37-летняя Гуцул. Она добавила, что оппозиционные силы страны в скором времени объявят имя единого кандидата, отметив, что это будет «грамотный человек, имеющий цель – процветание Молдавии».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Санду нашла антироссийский козырь в борьбе за власть в Молдавии.
Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине
Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.
Российские дипломаты взяли на контроль ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку из Турции
Он рассказал РИА «Новости», что российские загранучреждения в Турции следят за ситуацией и довели вопрос до сведения руководства Turkish Airlines и МИД Турции.
Ожидается официальная реакция на обращения.
Ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.
Ранее Буравов сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines в течение почти трех недель не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, российские дипломаты пытаются выяснить причины.
Отмечается, что стороны заключили мировое соглашение, согласно которому «Би Фит» обязуется выплатить «Темполайн Логистика» 22 млн 500 тыс. рублей. В эту сумму входит основной долг за хранение, сборку, отправку товаров и другие услуги, а также неустойка, передает РИА «Новости».
В договоре говорится, что «Би Фит» будет погашать задолженность по графику, согласованному со сторонами.
Ранее бизнесмен Артем Чекалин решил взыскать с супруги Валерии, известной как блогер Лерчек, более 1,2 млрд рублей при разводе.
Напомним, Лерчек (блогер Валерия Чекалина) и ее супруг выплатили ФНС 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.
«Всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», – приводит слова Шольца РИА «Новости».
Напомним, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов указывал, что после отказа от российского трубопроводного газа европейская промышленность сократила свой выпуск практически на треть, ряд производств в Европе был просто закрыт.
При этом в 2023 году Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ
Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.
По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.
«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.
Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.
США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.
В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.
Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.
По его словам, взрыв произошел в районе припортовой инфраструктуры, передает ТАСС.
По данным издания «Супильне», взрыв прогремел через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.
Ранее в Одессе и в районе Черноморска также прогремели взрывы.
«Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.
По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.
В Карачаево-Черкесии злоумышленник застрелил двух сотрудников полиции и ранил третьего
В ночь на 22 апреля неизвестный мужчина, находясь на улице 50-летия ВЛКСМ в городе Карачаевске, произвел выстрелы в двух сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей, передает РИА «Новости».
Уточняется, что напавший произвел несколько выстрелов, затем похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему.
От полученных огнестрельных ранений двое сотрудников полиции скончались на месте происшествия, один – ранен, он доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции.
Ранее силовики МВД при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Московской области.
До этого в апреле мужчина ранил ножом себя и двух полицейских в Уфе.
В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА
По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».
Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.