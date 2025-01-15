Путин назначил нового посла России в Алжире

Путин назначил Соломатина новым послом России в Алжире

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства подписал указ о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в Алжире. На эту должность назначен Алексей Соломатин. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Отмечается, что Соломатин сменяет на этой должности Игоря Шуваева.

Алексей Соломатин родился в 1967 году, он выпускник Московского государственного института международных отношений 1990 года. Начал свою дипломатическую карьеру в том же году. С 2004 по 2013 год Соломатин работал в качестве старшего советника, начальника отдела и заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки. С 2013 по 2018 год он занимал должность российского посла в Кувейте. Соломатин владеет арабским, английским и французским языками.

Напомним, в июле чрезвычайный и полномочный посол России в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Шуваев умер на 70-м году жизни. Эту должность дипломат занимал с 2022 года.