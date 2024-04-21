Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Жители Оренбурга остались без воды из-за затопления трансформаторной подстанции
Большая часть скважин Ново-Сакмарского водозабора в Оренбурге вышла из строя из-за подтопления трансформаторной подстанции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщили в пресс-службе, без воды остаются жители микрорайона Ростошинские пруды, в Подмаячном поселке подача воды ограничена улицами Манежной, Кольцевой, Набережной Сакмары, Калинина, Турбинной, Добролюбова, Бебеля, Магистральной, Береговой и Домбаровской, передает «Интерфакс».
Вместе с тем в домах поселка Степной и Промышленного района нет холодной воды на верхних этажах и снижено давление в водопроводных сетях.
Сейчас время сотрудники «Росводоканал Оренбург» ищут повреждений на кабельных линиях трансформаторных подстанций, добраться до подстанции возможно лишь на плавсредствах.
Ранее в Оренбуржье восстановили газоснабжение большинству отключенных из-за паводка потребителей.