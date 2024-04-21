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Чешский депутат ЕП предложил ужесточить импорт сельхозпродукции с Украины
Депутат Европарламента (ЕП) от Чехии Мартин Главачек выступил с поправками к действующему европейскому соглашению о свободной торговле с Украиной, препятствующими расширению доступа украинской сельхозпродукции на рынок ЕС.
По данным газеты Politico, таким образом депутат стремится улучшить положение европейских фермеров, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Главачек пытается заручиться поддержкой в этом вопросе у коллег-парламентариев.
Предложения были выдвинуты за несколько дней до намеченного на вторник голосования в Страсбурге, на котором депутаты должны проголосовать за продление соглашения о свободной торговле с Украиной.
Европарламент обязан обсудить поправки, предложенные чешским депутатом. Если они получат поддержку, то процесс рассмотрения продления соглашения, действие которого заканчивается 5 июня, может быть остановлен.
Ранее сообщалось, что Чехия одобрила отправку на Украину более 150 наемников с начала конфликта. Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет.