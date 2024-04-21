Чешский депутат ЕП предложил ужесточить импорт сельхозпродукции с Украины

Tекст: Денис Тельманов

По данным газеты Politico, таким образом депутат стремится улучшить положение европейских фермеров, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Главачек пытается заручиться поддержкой в этом вопросе у коллег-парламентариев.



Предложения были выдвинуты за несколько дней до намеченного на вторник голосования в Страсбурге, на котором депутаты должны проголосовать за продление соглашения о свободной торговле с Украиной.

Европарламент обязан обсудить поправки, предложенные чешским депутатом. Если они получат поддержку, то процесс рассмотрения продления соглашения, действие которого заканчивается 5 июня, может быть остановлен.

Ранее сообщалось, что Чехия одобрила отправку на Украину более 150 наемников с начала конфликта. Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет.



