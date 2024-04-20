В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Средства ПВО ВС России сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью
Киевский режим предпринял попытку нападения на объекты на территории России в 14.30 мск.
Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла беременная женщина.