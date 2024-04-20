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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    10 комментариев
    20 апреля 2024, 13:14 • Новости дня

    При обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла беременная женщина

    Гладков: При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области погибла беременная женщина

    Tекст: Вера Басилая

    Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанк, погибла беременная женщина, три человека получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков написал в своем Telegram-канале, что осколком беременную женщину тяжело ранило осколком снаряда, когда она была на улице.

    Врачам не удалось спасти ни ее, ни еще не рожденного ребенка.

    Также при обстреле ВСУ пострадали три человека: женщина с контузией и осколочным ранением бедер, у одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго – ссадина коленного сустава, всем оказана помощь.

    Кроме того, повреждения получили 12 частных жилых домов и два легковых автомобиля.

    Ранее сообщалось, что при атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека.

    17 апреля 2024, 19:37 • Новости дня
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    Военкоры: При ударе по Чернигову мог погибнуть генерал ВСУ Красильников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по командному пункту в Чернигове, где проходило совещание ВСУ под руководством командующего группировкой ВСУ «Север» генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова, сообщил «Донбасский партизан».

    Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил, что в Чернигове поражена гостиница, где были расквартированы украинские военные, ВСУ понесли потери убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Украинские СМИ пишут, что по гостинице «Профсоюзная» был нанесен удар тремя «Искандерами».Отмечается, что атака проводилась во время военного совещания с участием Дмитрия Красильникова, командующего группировкой «Север», который мог погибнуть, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Донбасский партизан».

    Ранее сообщалось, что в районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре.

    Коментарии (22)
    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

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    19 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России в Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, находившийся далеко от первой линии обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что, предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.

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    19 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез», сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, был случай, когда в зоне СВО российские военные покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь, а утром система РЭБ «Волнорез» на «заглушенной» машине смогла ее защитить, передает РИА «Новости». «Солнцепек» стоял в чистом поле шесть часов, ВСУ потратили на него штук пять-шесть дронов и все равно не смогли поразить.

    По его словам, «Солнцепек» сейчас снова в строю.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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    18 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункт командования украинских вооруженных сил «Север», склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», сообщило Минобороны России.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.

    С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    17 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине

    Представленный в Конгрессе законопроект о помощи США Украине предусматривает выделение 61 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS, следует из текста документа.

    Согласно законопроекту, 23 млрд долларов из 61 млрд планируется на восполнение американских арсеналов. Также документом президенту США предписано предоставить Украине ракеты ATACMS, передает ТАСС.

    Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия. Кроме того, президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи и может списать до 50% задолженности Киева не ранее 15 ноября 2024 года.

    В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.

    Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    18 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове

    Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Истребители F-16, в случае их поставок на Украину, не будут размещать на аэродроме в Староконстантинове, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до него дотянуться, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России ударили по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

    «ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.

    Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.

    При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.

    «В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

    Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.

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    18 апреля 2024, 00:58 • Новости дня
    Спикер Палаты представителей США рассказал о законопроекте о помощи Украине

    Спикер Палаты представителей Джонсон заявил о планах использовать помощь Украине для восполнения военных запасов США

    Спикер Палаты представителей США рассказал о законопроекте о помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большая часть средств, которые планируется выделить на помощь Украине в рамках нового законопроекта, пойдет на восполнение военных запасов США, сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Джонсон сказал, что в новом пакете «80% расходов на Украину станет пополнением американского оружия и запасов». Он назвал это «очень важной частью» законопроекта, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Кроме того, он подчеркнул, что «любая помощь» властям Украины «конвертируется в кредит». По его словам, «многие люди говорили, что это очень важно».

    Джонсон исключил отправку американских военных на Украину. Он отметил, что помощь США «срочно необходима на Украине и в Израиле».

    «И мы будем поддерживать Израиль, нашего близкого союзника и дорогого друга, и мы будем стоять за свободу», – сказал Джонсон. Он заявил: «Ответственность за свободный мир была переложена на наши плечи, и мы принимаем эту роль».

    Джонсон считает, что экс-президент США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах стать посредником для урегулирования вокруг Украины.

    По его словам, меры по защите американской границы не включены в законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, так как демократы «не поддерживают охрану границы» и у него «нет возможности объединить это вместе». Джонсон, как сообщил телеканал, «собирается выдвинуть законопроект о пограничной безопасности, хотя он еще не опубликован».

    Напомним, новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS.

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    17 апреля 2024, 18:37 • Новости дня
    Столтенберг: У стран НАТО достаточно ПВО для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг признался, что в НАТО есть доступные системы ПВО и батареи Patriot, чтобы поставить на Украину, передает ТАСС.

    По его словам, Владимир Зеленский запросил заседание совета Украина – НАТО, которое пройдет в пятницу, там обсудят вопрос поставок Киеву систем ПВО и снарядов.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если западные страны не передадут ВСУ ЗРК Patriot, то офису Зеленского нет смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    18 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года

    Директор ЦРУ Бернс счел «весьма вероятным» риск поражения Украины к концу 2024 года

    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    По крайней мере, сказал Бернс, вероятен риск того, что Москва сможет «фактически диктовать условия мирного урегулирования», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Конгресс США должен проголосовать за проект закона о дополнительном финансировании Украины, без этой поддержки «картина» окажется «гораздо более ужасной».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности ВСУ, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    19 апреля 2024, 15:40 • Новости дня
    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО, сея панику на Западе

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Британский журнал The Economist пишет, что Российская армия легко продвигается в зоне спецоперации, встречая минимальное сопротивление со стороны украинских военных.

    По данным издания, так как у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, Российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Washington Post писала, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.

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    19 апреля 2024, 10:42 • Новости дня
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Ольга Никитина

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, упал после выполнения боевой задачи и возвращался на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

    В заявлении военного ведомства говорится, что летчики катапультировались. На борту самолета, по данным Минобороны, не было боекомплекта. Разрушений на земле не произошло, передает ТАСС сообщение Минобороны.

    Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

    Напомним, один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3 погиб, двое других госпитализированы, а четвертого в настоящее время ищут.

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    18 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Зеленский признал продвижение российских войск

    Зеленский пожаловался на промедление ЕС с передачей Киеву снарядов и признал продвижение российских войск

    Зеленский признал продвижение российских войск
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска оказывают давление на вооруженные силы Украины, а ЕС медлит с передачей Киеву снарядов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что российские войска, у которых есть сильное превосходство в вооружении, «постепенно продвигаются», передает ТАСС.

    Он призвал ЕС передать Украине «все, что помогает удерживать линию фронта», а также пожаловался, что Киев «пока не получил миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили».

    Зеленский сказал, что ЕС должен «ускорить реализацию договоренностей», поскольку их невыполнение ограничивает возможности ВСУ.

    Напомним, Зеленский заявил, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности Украины, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    18 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытки устроить террористические атаки с использованием оперативно-тактических ракет «Точка-У», РСЗО RM-70 «Вампир», БПЛА и малоразмерных воздушных шаров, сообщило Минобороны России.

    В сообщении ведомства в Telegram указано, что за ночь российская ПВО сбила над Белгородской областью две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.

    Кроме того, над Ростовской областью сбили три беспилотника, над Воронежской уничтожено три малоразмерных воздушных шара, а также перехвачен беспилотник.

    Напомним, Украина стала запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки.

    Коментарии (4)
    19 апреля 2024, 04:24 • Новости дня
    Economist заявил о недовольстве США Украиной

    Economist сообщил об игнорировании Украиной призывов США прекратить удары по инфраструктуре России

    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом недоволен тем, что Киев игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России, сообщают СМИ.

    Как отмечает Economist, за последнюю неделю прекратились удары по российским НПЗ, передает РИА «Новости».

    США встревожены из-за угрозы роста цен на нефть. Также Вашингтон опасается «неконтролируемого обмена ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной», передает ТАСС.

    Источник в украинской разведке заявил Economist, что ему не поступало указаний прекратить удары. Другой источник, который производит БПЛА для украинских войск, заявил, что в Вашингтоне нет согласия по этому вопросу и в «частном порядке» американские чиновники говорят Украине «продолжать».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.

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    Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал. Подробности

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    Самые наглые просьбы к КНР насчет РФ принадлежат Макрону

    Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом. Причем это нужно не России, а Западу, лидерам которого, уняв гордыню, приходится обращаться к Китаю с самыми разными просьбами, касающимися РФ. Особенно много хочет канцлер Германии Шольц, зато глава Франции Макрон гораздо наглее. Подробности

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    Как Красная армия заставляла немецких «языков» говорить

    19 апреля – годовщина одного из приказов Сталина, касающихся работы войсковой разведки Красной армии. Приказ имел прямое отношение к ключевому для Великой Отечественной разведывательному методу – захвату пленных («языков») противника. Однако как разведка заставляла немецких пленных раскрывать нужные сведения? Вовсе не насилием или угрозами – на это были другие, специальные методы. Подробности

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    Сближение с НАТО подтверждает шизофрению Милея

    Аргентина решила стать официальным и самым южным в мире союзником НАТО, пополнив список из Австралии, Ирака, Японии и других сателлитов США. С кем собрался воевать ее президент Хавьер Милей, претендующий на звание самого странного мирового лидера с самым тяжелым раздвоением личности? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Лавров отказался от переговоров с Зеленским

      Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый «саммит мира». Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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