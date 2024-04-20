Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атаки украинских беспилотников
«Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, сын погибшей женщины успел в последний момент выбежать из горящего здания.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты…», – добавил губернатор.
Он отметил, что еще один жилой дом и хозяйственная постройка получили серьезные повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что при обстреле села в Белгородской области пострадали две женщины.