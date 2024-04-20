Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки БПЛА

Tекст: Денис Тельманов

«Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, сын погибшей женщины успел в последний момент выбежать из горящего здания.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты…», – добавил губернатор.

Он отметил, что еще один жилой дом и хозяйственная постройка получили серьезные повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что при обстреле села в Белгородской области пострадали две женщины.



