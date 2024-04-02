СМИ: Принцесса Уэльская призналась в заболевании под давлением

The Daily Mail: Принцесса Уэльская призналась в заболевании раком под давлением

Tекст: Валерия Городецкая

По данным The Daily Mail, Кенсингтонский дворец был вынужден поторопиться с объявлением о лечении Кейт Миддлтон, чтобы опередить шантажистов, передает ТАСС. Стало известно, что с дворцом связались люди, в распоряжении которых оказались медицинские документы принцессы, и угрожали их опубликовать, пишет издание.

Пока не установлено, как именно злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации. Не исключено, что утечка могла произойти из лондонской клиники, где Кейт Миддлтон в январе сделали операцию на брюшной полости.

До этого сообщалось, что трое сотрудников этой клиники подозреваются в попытке похитить медицинские данные принцессы.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс химиотерапии. Она не появлялась на публике с декабря 2023 года.