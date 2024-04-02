Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.5 комментариев
СМИ: Принцесса Уэльская призналась в заболевании под давлением
The Daily Mail: Принцесса Уэльская призналась в заболевании раком под давлением
Признание принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) о прохождении курса химиотерапии могло стать следствием шантажа со стороны лиц, угрожавших опубликовать ее медицинские документы, пишет The Daily Mail.
По данным The Daily Mail, Кенсингтонский дворец был вынужден поторопиться с объявлением о лечении Кейт Миддлтон, чтобы опередить шантажистов, передает ТАСС. Стало известно, что с дворцом связались люди, в распоряжении которых оказались медицинские документы принцессы, и угрожали их опубликовать, пишет издание.
Пока не установлено, как именно злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации. Не исключено, что утечка могла произойти из лондонской клиники, где Кейт Миддлтон в январе сделали операцию на брюшной полости.
До этого сообщалось, что трое сотрудников этой клиники подозреваются в попытке похитить медицинские данные принцессы.
Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс химиотерапии. Она не появлялась на публике с декабря 2023 года.