МИД: Британия в статусе эпицентра производства фейков раздувает историю о «пропавшей» принцессе Уэльской

Tекст: Ольга Никитина

«Британия окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Культура честного диалога между властью и обществом в Британии утрачена полностью, и это подтверждают бесчисленная череда рукотворных «сенсаций», дезинформационных вбросов и заведомо лживые заявления из уст представителей высшего руководства страны, говорится в заявлении МИД России.

Слухи и домыслы вокруг «исчезновения принцессы» намеренно подогреваются через многочисленные фейки в СМИ, лояльных властям. Происходит на это на фоне «оглушительного молчания дома Виндзоров», указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Расползающуюся дезинформацию, как обратил внимание МИД России, не купируют. Власти уходят от прямых ответов и даже участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформирующих материалов о состоянии здоровья принцессы Уэльской.

По канонам демократии политический класс, спецслужбы и массмедиа должны обязательно быть независимыми друг от друга, однако в британской «экосистеме лжи и провокаций» они слились воедино, подчеркнул МИД.

Как отметили на Смоленской площади, аналогичный сценарий наблюдался, когда британские СМИ обвинили российскую прессу в тиражировании фейка о смерти короля Великобритании Карла III. Москва напомнила, что российские СМИ после появления этих сведений запросили уточнения у пресс-службы Букингемского дворца. Были получены разъяснения от британской стороны, что слухи не соответствуют действительности. Но даже после этого в Британии обвинили российские СМИ в том, что они попытались проверить широко распространившуюся «сенсацию», говорится в заявлении МИД РФ.

На деле имел место присущий всем профессиональным медиаплатформам фактчекинг, подчеркнули в ведомстве.

«Что касается всей ситуации вокруг «исчезновения» монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического «дефицита честности» политического и медийного классов официального Лондона, а также свидетельством их прямой заинтересованности в подобных волнах дезинформации», – заключил МИД.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отсутствие информации о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон с историей отравления Сергея и Юлии Скрипалей.