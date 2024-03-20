Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон

  • Новость часаВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
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    Зачем Европа выгоняет российское зерно
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Путин назвал основные параметры развития страны
    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    Оппозиция Франции призвала военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к убийству участников СВО
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 10:25 • Новости дня

    Захарова сделала вывод о Скрипалях из истории с Кейт Миддлтон

    Захарова: По ситуации с Кейт Миддлтон можно понять, как была устроена история со Скрипалями

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отсутствие информации о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон с историей отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

    «Вспомните Скрипалей. Та же самая схема: ни одного человека не вышло, были только обвинения со стороны Терезы Мэй, которая была премьер-министром Британии, в парламенте Великобритании, а мы же теперь знаем, что она не несет ответственности за свои слова», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Она также обратила внимание на видеозапись с Юлией Скрипаль, которая, по словам дипломата, была зачитана по тексту и не содержала ответов на вопросы.

    «И дальше мы видели запись Юлии Скрипаль, которая была сделана не журналистами. Она не отвечала на вопросы, не говорила от себя, зачитала текст по экрану, <…> никто не знает, кто делал эту запись, переданную прессе. Больше Скрипалей никто не видел, никто никогда с ними публично не общался», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также прокомментировала фото Кейт Миддлтон, в котором заподозрили ретушь.

    «Чтобы сохранить самим себе присвоенное право не отвечать на вопросы, они готовы даже фальсифицировать фотографии. <…> Они полагают, что публикация фальсифицированных фотографий несет для них меньше издержек, чем прямой разговор с народом», – заявила Захарова.

    Напомним, в Великобритании ходят слухи о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая перенесла операцию на брюшной полости в январе. Они усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля «по личным причинам» в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом.

    Официальные лица не комментируют состояние здоровья Кейт Миддлтон, что еще больше подпитывает слухи. Некоторые британские СМИ утверждают, что она могла перенести еще одну операцию, другие – что она страдает от депрессии.

    19 марта британский таблоид Sun опубликовал видео, на котором Миддлтон и ее супруг принц Уильям запечатлены, как утверждалось, на парковке у магазина фермерских продуктов в Виндзоре к западу от Лондона.

    19 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два сценария размещения солдат Франции, если их отправят на Украину.

    По его словам, первый – на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    19 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию, сначала планируется послать порядка 2 тыс. военных, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Париж готовит отправку военных, сначала планируется отправить около 2 тыс. человек, при этом французские военные опасаются, что такое значительное число военных не получится перебросить и расквартировать незаметно, приводятся слова Нарышкина в публикации на сайте СВР.

    Это подразделение, опасаются военные Франции, может стать легитимной приоритетной мишенью для атак со стороны Вооруженных сил России.

    Также в военном руководстве Франции встревожены возможным недовольством среди офицерского состава среднего звена, уже наблюдаются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены «выбывших» на украинском театре военных действий.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к «самым жестким» конфликтам. До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине.

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    19 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    Телекомментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни
    Телекомментатор Василий Уткин умер на 53-м году жизни
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский комментатор и спортивный журналист Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.

    Об этом сообщает пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин, передает ТАСС.

    Предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии, сообщил Sputnik. Во вторник журналиста экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. В конце октября 2023 года у Уткина диагностировали атеросклероз.

    Уткин стал популярным в 1990-х годах, когда комментировал футбольные матчи на телеканалах НТВ и «НТВ-Плюс». Становился лауреатом премии ТЭФИ.

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    19 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024

    МОК: В Олимпиаде-2024 могут принять участие 55 российских спортсменов

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

    «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 – с белорусскими паспортами. Максимальное число – 55 и 28», – сказал Маклауд, передает ТАСС.

    По его словам, по состоянию на 19 марта на Игры отобрались 12 россиян и семь белорусских спортсменов.

    Маклауд также сообщил, что МОК запретил спортсменам из России из Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024, при этом им разрешено присутствовать на мероприятии.

    Ранее в Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде.

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    19 марта 2024, 18:24 • Новости дня
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Во французском военном ведомстве неофициально признали потери на Украине самыми большими со времен войны в Алжире, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

    В армии Франции обеспокоены числом погибших на украинском театре военных действий французов, только из-за уничтожения лагеря наемников под Харьковом 17 января погибли десятки французских граждан, приводит слова Нарышкина сайт СВР.

    Во французском министерстве вооруженных сил неофициально признают, что таких потерь страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века.

    При этом Франция пытается скрывать количество потерь и факт задействования своих военных на украинской территории. Из-за этого ведомствам приходится решать нетривиальные вопросы о захоронении погибших, о выплатах компенсаций семьям и пенсиях инвалидам.

    Для всех таких операций нужны соответствующие документы, а «двойная бухгалтерия смерти» может привести к судебным искам со стороны родственников погибших.

    Также во вторник СВР сообщила, что Франция готовит к отправке на Украину контингент, сначала планируется отправить около 2 тыс. военнослужащих.

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    19 марта 2024, 20:51 • Новости дня
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французским солдатам следует отказаться от выполнения приказа, если власти страны решат отправить их на Украину, а уже находящимся там военным необходимо вернуться домой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, в случае отправки военных речь может идти о развязывании третьей мировой войны.

    «Мы можем вступить в ужасную цепь событий», – передает ТАСС его слова.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    19 марта 2024, 15:06 • Новости дня
    Вяльбе посоветовала МОК не лезть в дела Игр дружбы
    Вяльбе посоветовала МОК не лезть в дела Игр дружбы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе резко отреагировала на призыв МОК к иностранным спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы. По ее словам, МОК не имеет никакого отношения к этим соревнованиям, поэтому его мнение не имеет значения.

    Она отметила, что не понимает, какое отношение МОК и его глава Томас Бах к этому всему имеют отношение, «они уже все превзошли сами себя». «Пусть сидят в своем огороде и свои грядки окучивают, а к нам не лезут», приводит ее слова ТАСС.

    Вяльбе также напомнила о призывах Эммануэля Макрона к прекращению огня на Украине, отметив, что подобные обращения не звучат в адрес Израиля. «Для них все, что скажет Россия, – плохо, а они белые и пушистые», – подчеркнула она.

    Ранее МОК выступил с обращением к иностранным спортсменам с призывом отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России.

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    19 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей

    Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей

    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

    Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.

    Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.

    Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».

    Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник

    Экономист назвал причины поддержки Францией Польши в ограничениях на ввоз сельхозпродукции с Украины

    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Украины появился серьезный «сельхозпротивник» – французы. Они начинают мстить украинцам, в том числе и за дестабилизацию ситуации на рынке мяса птицы. Причем Париж может нанести Киеву гораздо больший ущерб, чем Варшава. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Ранее Франция поддержала призыв Польши ограничить импорт сельхозпродукции из Украины.

    «Поддержка Парижем призыва Варшавы выглядит вполне логично. Франция – страна с развитым сельским хозяйством, она входит в топ-5 экспортеров зерновых. Впрочем, в данном случае речь может идти не только об отстаивании интересов европейских фермеров, но и о мести Киеву», – считает экономист и политолог Иван Лизан. Дело в том, что украинцы ранее дестабилизировали ситуацию на рынке мяса птицы во Франции, пояснил он.

    «Основным производителем курятины на Украине был агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» МХП миллиардера Юрия Косюка. До спецоперации главными импортерами этой продукции являлись арабские страны. Когда же начались боевые действия и морская логистика отпала, Еврокомиссия отменила таможенные пошлины для Украины, и курятина «хлынула» на европейский рынок, создав недобросовестную конкуренцию. В 2023 году активно обсуждали, что 1 кг куриного мяса от французских производителей стоит около 4,8 евро, тогда как один килограмм куриного мяса от украинских производителей – 2,4 евро», – напомнил собеседник.

    Впрочем, помимо курятины поводом для обиды Парижа мог стать сахар, добавил Лизан. «Сахарная свекла – один из самых маржинальных сельскохозяйственных продуктов, который выращивают в Винницкой области. В прошлом году Украина произвела сахара больше, чем нужно для внутреннего потребления, и могла закрыть потребности Европы, потому что там сахарная свекла оказалась в дефиците. Эти поставки сахара в Европу тоже создали конкуренцию среди производителей, и, конечно, французы с немцами «встали на дыбы». Против импорта выступили и свекловоды. Они, как и фермеры, и производители курятины, хотят увеличения объемов господдержки, а не роста конкуренции с украинскими фирмами», – отметил экономист.

    При этом французов собеседник называет «саботажниками». «Франция оказала военную помощь Киеву в гораздо меньшем объеме, чем это сделали многие страны Евросоюза», – подчеркнул Лизан. Макрон, рассуждая о вводе западных войск на Украину, лишь разводит «трескотню», но в реальности особо не помогает своему партнеру. Вместе с тем в сфере экономики Париж заключает с Киевом контракты о неэквивалентной торговле, заметил спикер. «Официальный Париж на словах признается Киеву в любви – причем такой, что чуть ли не воевать за него готов, но на деле исходит исключительно из собственной выгоды», – акцентировал экономист.

    Прогнозировать, чем завершатся переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, крайне сложно, считает Лизан. Но он настаивает: у Украины появился еще один серьезный сельхозпротивник. «И это не Польша, от которой можно попытаться отмахнуться, а французы», – указал собеседник. По его мнению, к Парижу могут также примкнуть по вопросу сахара – немцы, по вопросу курятины – итальянцы, а по вопросу зерна – венгры и словаки. «Таким образом, собирается весьма серьезная коалиция против Киева. Это еще раз подтверждает тот факт, что Украину в ЕС никто не ждет», – заключил Лизан.

    Ранее Франция поддержала призыв Польши к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, в страны Европы. Как сообщает газета Politico, французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск пришли к соглашению по этому вопросу на недавней встрече в рамках прошедшего 15 марта саммита Веймарского треугольника в Берлине.

    По словам собеседников издания, решение Парижа и Варшавы может сорвать грядущее заседание Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента, назначенное на 19 марта. Ограничение импорта Францией и Польшей приведет к потере Украиной около 1,2 млрд евро торгового дохода, отметили источники газеты. «Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи, – посетовал один из дипломатов. – Государства-члены, которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший ущерб».

    Напомним, во Франции, Польше и других странах Евросоюза уже несколько месяцев не стихают протесты фермеров, заявляющих о невозможности конкурировать с дешевой сельхозпродукцией, ввозимой в страны ЕС с Украины без пошлин и ограничений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как устроены эти поставки.

    Более того, массовые забастовки фермеров привели к тому, что власти ЕС заявили о неготовности обсуждать следующие шаги по вступлению Украины в союз. Европейские чиновники опасаются, что негативная реакция аграриев на возможное вступление Украины поставит под угрозу их переизбрание, также отмечает Politico. «Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для крайне правых», – сказал газете европейский политик на условиях анонимности.

    Отмечается, что вступление Украины в ЕС осложняется не только политической, но и экономической ситуацией. Боевые действия нанесли серьезный ущерб украинской экономике, в результате чего страна станет одним из беднейших членов союза. Интеграция Украины потребует значительных финансовых вливаний со стороны ЕС – по некоторым оценкам, речь идет о 186 млрд евро за семь лет.

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    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

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    19 марта 2024, 17:19 • Новости дня
    Банки Армении анонсировали прекращение обслуживания карт «Мир»
    Банки Армении анонсировали прекращение обслуживания карт «Мир»
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт «Мир», сообщили в пресс-службе НСПК.

    По сообщению пресс-службы, НСПК получила уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт «Мир», при этом с российскими картами в Армении продолжит работать банк «ВТБ Армения», передает РИА «Новости»

    НСПК также отметила, что держателям карт «Мир» любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре «ВТБ Армения», кроме того, доступны переводы. В НСПК отметили, что сегодня в Армении работает 53 отделения ВТБ, клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране.

    Ранее турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир».

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    19 марта 2024, 13:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки на Авдеевском направлении освободили населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» на этом направлении также улучшила положение по переднему краю, отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, отражены шесть контратак украинских штурмовиков 47-й, 53-й, 59-й механизированных бригад у Первомайского, Тоненького и Бердычей в ЛНР. ВСУ потеряли до 125 человек, две бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила подразделения ВСУ и отразила две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ на этом направлении потеряли до 130 человек, танк, две БМП и САУ «Гвоздика».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Работино и Пятихаткок в Запорожской области.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

    Средства ПВО уничтожили 143 украинских дрона и 38 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха», «Град» и Vampire.

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    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    19 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Генсек НАТО Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине
    @ nato.int

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на поле боя на Украине сложная, из-за этого необходимо увеличить военную помощь Запада Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе первого визита в Армению.

    По его словам, ситуация на поле боя остается сложной, поэтому нужно наращивать поддержку Украины, а не снижать ее, передает ТАСС.

    Столтенберг также призвал «всех партнеров НАТО делать все, чтобы не допустить победы» России, иначе дальше она «не остановится», а «все авторитарные лидеры будут этим обнадежены».

    Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Палате представителей США заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

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    19 марта 2024, 21:34 • Новости дня
    МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов
    МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов
    @ olympics.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил флаг и гимн для спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх – 2024 в Париже в нейтральном статусе (AIN).

    Гимн для нейтральных атлетов, в числе которых на Играх будут выступать россияне, представляет собой музыкальную композицию без слов, говорится в сообщении на сайте МОК, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что медали, которые завоюют нейтральные атлеты, не будут отображаться в таблице медалей.

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    Зачем Европа выгоняет российское зерно

    Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Однако, похоже, что другого способа остановить беспрецедентные по масштабам фермерские бунты Еврокомиссия не придумала. Чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев? Подробности

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    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

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    Предателей России ждет наказание без срока давности

    На расширенной коллегии ФСБ Владимир Путин напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте. Он также потребовал от спецслужб усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. О каких именно предателях идет речь и как призыв президента может быть реализован на практике? Подробности

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    Пашинян начинает сдавать армянскую территорию

    Из последних заявлений премьера Армении Пашиняна становится понятным, какую часть армянской территории и где именно он готов отдать Азербайджану. Что это за территории, почему они принципиально важны для Армении и что означает новая риторика Пашиняна в контексте его обвинений в адрес России? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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