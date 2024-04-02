ВСУ на Авдеевском направлении потеряли свыше 300 человек за сутки

Группировка «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила 11 контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Тоненького, Первомайского, Ленинского и Бердычей в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли свыше 300 человек, танк, две боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 95-й десантно-штурмовой бригады у Терн в ДНР. ВСУ потеряли до 20 человек, три автомобиля, американскую гаубицу M777, САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Андреевки, Антоновки, Красногоровки и Часова Яра (ДНР).

Отражены две контратаки 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Новомихайловки и Богдановки в ДНР. Украинская сторона на этом направлении потеряла свыше 250 человек, два танка, три боевые бронированные машины.

При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, САУ «Акация», три гаубицы Д-20, гаубица Д-30, американское орудие М119, британское орудие L118 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».