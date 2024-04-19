Детский омбудсмен осмотрела центр для подростков и их родителей на Запорожье

Детский омбудсмен осмотрела здание первого в стране центра для подростков и их родителей «Пульсар» в Запорожской области

«На протяжении двух лет мы организовывали лагеря «Послезавтра». Хочется продолжить работать с ребятами уже за пределами смен. Поэтому родилась идея создания центра «Пульсар». Причем мы предусмотрели возможность участия в этом процессе семьи. И родители, и дети смогут найти в «Пульсаре» поддержку любых инициатив, связанных с совместным досугом, придумывать и осуществлять полезные проекты, получать консультации и советы помогающих специалистов. Формируем семейное сообщество и даем ему поддержку, которая сейчас так важна», – приводятся ее слова на сайте аппарата омбудсмена.

Здание под «Пульсар» выделил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Благотворительный фонд «Страна для детей» окажет содействие в ремонте и оснащении нового центра. По словам Львовой-Беловой, планируется создание сети «Пульсаров» во всех новых регионах России.

Также она побывала в мелитопольском областном Центре социально-психологической реабилитации детей. «Воспитанникам привезли рюкзаки со сладостями, наборы для гигиены и досуга, а учреждению – необходимую мебель. Будем работать с учреждениями, где находятся дети. Большая часть детей – без статуса ребенка-сироты или оставшихся без попечения родителей. По каждому ребенку разрабатываем индивидуальный план жизнеустройства, в приоритете – возвращение детей в родные семьи», – рассказала детский омбудсмен.

В рамках стратегической программы уУполномоченного «Дети в семье» в Мелитополе по инициативе Львовой-Беловой был проведен семинар по работе клубов «Устойчивая семья». В них помогают родителям, оказавшимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, стать сильнее и справиться с накопившимися трудностями. «Чтобы дети не попадали в детские учреждения, нам нужна комплексная работа с семьей. Сегодня мы запустили в Запорожье клуб «Устойчивая семья». Пригласили специалистов – они помогут психологам и социальным педагогам сформировать клубную работу, которая будет нацелена на помощь семье», – подчеркнула Львова-Белова.

Детский омбудсмен пообщалась с родителями и детьми – участниками семейной смены уполномоченного «Послезавтра», которая прошла в феврале в Подмосковье. Стороны обменялись идеями будущих семейных смен и центра «Пульсар». Кроме того, она омбудсмен посетила семью Сергея Карпенко, которому лично помогла с оформлением опеки на трех внуков – отец детей погиб во время специальной военной операции. Львова-Белова передала семье телевизор, стиральную машину и три велосипеда.

В Мелитополе Львова-Белова также приняла участие в открытии летнего кинотеатра в подростковом центре. Мечту запорожских подростков реализовали в рамках проекта Уполномоченного для ребят из новых регионов страны «100 идей от детей». Работа кинотеатра находится под личным патронажем советника губернатора по правам ребенка в Запорожской области Юлии Сажаевой.