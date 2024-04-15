Байден: США хотят достичь сделки по прекращению огня в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Байден, прекращение огня должно вернуть заложников домой и не позволить конфликту разрастаться больше, чем он уже разросся. По его словам, США привержены безопасности Израиля, поэтому вместе с партнерами они отбили атаку Ирана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о том, что США «все больше беспокоит насилие в отношении палестинских мирных граждан и их имущества» со стороны израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Он подчеркнул, что его необходимо прекратить, поскольку мирные жители не являются оправданными целями. Миллер призывал в свою очередь власти принять меры для защиты всех жителей от насилия, а также Израиль и Палестина, по его словам, должны сделать все возможное для снижения напряженности.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора обсудили необходимость корректировки действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

7 апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не препятствует сделке по прекращению огня в секторе Газа, но без освобождения заложников прекращения огня не будет.