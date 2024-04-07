В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.3 комментария
Нетаньяху исключил прекращение огня в секторе Газа без возвращения заложников
Израиль не препятствует сделке по прекращению огня в секторе Газа, но без освобождения заложников прекращения огня не будет, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.
Он также приветствовал тот факт, что администрация американского президента дала понять, что она по-прежнему придерживается такой же позиции, передает РИА «Новости».
По словам премьера, стороной, препятствующей заключению сделки, является палестинское движение ХАМАС, а не Израиль.
Ранее палестинское движение ХАМАС отвергло условия, выдвинутые Тель-Авивом для возвращения беженцев в северную часть сектора Газа.