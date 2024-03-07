Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.0 комментариев
ХАМАС отказалось возвращать беженцев на север Газы на условиях Израиля
Al Arabiya: ХАМАС отказалось возвращать беженцев на север Газы на условиях Израиля
Палестинское движение ХАМАС отвергло условия, выдвинутые Тель-Авивом для возвращения беженцев в северную часть сектора Газа, сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным источников Al Arabiya, Израиль находится в сомнениях относительно того, дать ли согласие на возвращение жителей Газы в северные районы, в особенности тех, кто моложе 45 лет, передает ТАСС.
Кроме того, Тель-Авив выдвинул требование освободить всех заложников во время шестинедельного перемирия без предварительных условий и ограничений, а военнопленных – до полного прекращения огня.
Из этого следует, что между ХАМАС и Израилем все еще имеются существенные разногласия в касаемо условий обмена заложников на палестинских заключенных и их числа, переговоры продолжатся на следующей неделе, резюмируют источники телеканала.
Египет, Катар и США, выступающие посредниками в переговорах, надеются, что сторонам удастся договориться о перемирии в начале священного для мусульман месяца рамадана, который в этом году наступает 11 марта, сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что прошедшие в Каире переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа при участии Египта, Катара, США и представителей движения ХАМАС завершились без результата.