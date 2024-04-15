Washington Post: Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщили источники, воздержаться от атак на российские НПЗ Зеленского попросила в феврале вице-президент США Камала Харрис. Украинский лидер разозлился на эту просьбу, а позже и вовсе проигнорировал ее, поскольку не знал, «отражает ли она общую позицию» администрации президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

По словам американских чиновников, военная выгода от подобных ударов со стороны Киева имеет «сомнительную ценность».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.