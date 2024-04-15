Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Кремль призвал страны Ближнего Востока к сдержанности на фоне эскалации
Москва весьма обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке, дальнейшая эскалация не соответствует ничьим интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, дальнейшая эскалация не соответствует чьим-либо интересам, передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Москва выступает за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами.
Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».