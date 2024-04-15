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    Поляки показывают предел поддержки киевского режима
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    Шольца в Китае встретили заместитель мэра города Чунцин и посол
    Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства
    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля
    Российские войска улучшили позиции в Работино и у Вербового
    Нанесен удар по расположению французских наемников в Славянске
    США отказались участвовать в «ответных» операциях Израиля против Ирана
    Стало известно об отказе Британии от конфискации российских активов
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Мечте Сергея Галицкого не суждено сбыться

    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    4 комментария
    15 апреля 2024, 12:06 • Новости дня

    Кремль призвал страны Ближнего Востока к сдержанности на фоне эскалации

    Кремль призвал страны Ближнего Востока к сдержанности на фоне эскалации
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва весьма обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке, дальнейшая эскалация не соответствует ничьим интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, дальнейшая эскалация не соответствует чьим-либо интересам, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что Москва выступает за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    14 апреля 2024, 14:24 • Новости дня
    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

    Захарова в ответ на призыв осудить удар Ирана подчеркнула, что Израиль не осуждал удары Украины

    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории России, ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Ирана.

    Захарова обратилась в своем Telegram-канале к Гальперин с вопросом о том, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам. Она также отметила, что не помнит таких заявлений, но помнит регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

    Ранее Гальперин заявила, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 17:30 • Новости дня
    В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
    В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атака Ирана на Израиль является красивой театральной постановкой в информационном пространстве, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

    Белик отметил, что никакой войны не будет, поскольку все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве. Он назвал это «простым договорняком», потому что «высокопоставленным политическим фигурам негоже оставлять без внимания некоторые действия недружественных стран» и нужно отвечать, передает РИА «Новости».

    По его словам, Иран и Израиль заявляют о серьезных повреждениях инфраструктуры и объектов, но нигде нет ни фото, ни видео подтверждений. «Все, что мы видим сейчас... спланированный сценарий «мщения»», – добавил Белик.

    В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ: Иран применил семь гиперзвуковых ракет при атаке на Израиль
    СМИ: Иран применил семь гиперзвуковых ракет при атаке на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС Ирана во время атаки на военную авиабазу Израиля Неватим применили по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, сообщили местные СМИ.

    Как указал государственный иранский телеканал Press TV, «ни одна ракета не была перехвачена беззащитным» Израилем, передает ТАСС.

    Ранее Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в Славянске, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в Славянске в 7:00 раздался сильный взрыв. Как сообщили подпольщики, снаряды попали в расположение ВСУ, где также находились французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице, треть города перекрыта военными, некоторые скорые прибыли из Павлограда.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия» в Одессе, где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ.

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    14 апреля 2024, 14:09 • Новости дня
    Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства

    Житель Владимира кинул «коктейли Молотова» в здание правительства из-за мошенников

    Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    24-летний Владислав Афанасьев, бросивший «коктейли Молотова» в здание правительства Владимирской области, объяснил свой поступок тем, что его обманули мошенники, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал Shot, Афанасьев на допросе заявил, что злоумышленники по телефону обманули его на деньги. По его словам, чтобы вернуть украденные средства, мошенники предложили ему поджечь здание правительства, передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что против Афанасьева возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Напомним, в субботу у здания правительства Владимирской области был задержан мужчина, который пытался бросить туда баллончик с зажигательной смесью.

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    14 апреля 2024, 20:49 • Новости дня
    В Китае выразили обеспокоенность после ночной атаки по территории Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД КНР выразили серьезную обеспокоенность после ночной атаки Ирана по территории Израиля, передает NBC News.

    Произошедшее в Китае назвали «последним проявлением конфликта в Газе». Пекин призвал Тегеран и Иерусалим к сдержанности, отметив важность недопущения дальнейшей эскалации, передает Lenta.ru.

    Китай обратился к международному сообществу, предложив руководителям влиятельных стран внести свой вклад в обеспечение стабильности в регионе.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    15 апреля 2024, 05:22 • Новости дня
    Шольца в Китае встретили заместитель мэра города Чунцин и посол
    Шольца в Китае встретили заместитель мэра города Чунцин и посол
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Китай, его встретил вице-мэр города Чунцин, сообщают информационные агентства.

    Как сообщило DPA, Шольца «приветствовал вице-мэр города Чунцин». Также в аэропорту был посол Китая в Германии Ву Кен, передает РИА «Новости».

    Напомним, Шольц во второй раз в должности канцлера посещает Китай для переговоров. В ходе предстоящего трехдневного визита он посетит Чунцин, Шанхай и Пекин.


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    14 апреля 2024, 15:52 • Новости дня
    В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения
    В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и немецкий концерн Rheinmetall запустили совместное производство вооружения и военной техники, заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

    По его словам, совместное предприятие с Rheinmetall уже зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира, передает РИА «Новости».

    Сметанин заявил, что на территории Украины будет производиться «обширная номенклатура вооружения и военной техники». При этом комплектующие будут поставляться из-за рубежа.

    Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия.

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    14 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия применяет планирующие бомбы для нанесения сокрушительных ударов по украинским позициям.

    По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.

    Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.

    Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.

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    14 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

    Издание со ссылкой на военных экспертов предполагает, что для атаки на дорожное полотно моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – применить беспилотные катера, передает РИА «Новости».

    Ранее Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста.

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    15 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Захарова заявила, что в Германии «снова пробито дно»

    Захарова оценила решение Германии разрешить «менять пол» раз в год

    Захарова заявила, что в Германии «снова пробито дно»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятый Бундестагом закон, который разрешает жителям Германии «менять пол» раз в год.

    Издание Bild сообщило, что парламент Германии принял в пятницу закон, позволяющий людям «менять пол» каждый год. Закон вступит в силу 1 ноября. Взрослому человеку для «смены пола» достаточно подать заявление в ЗАГС. Дети с 14 лет смогут подать заявление с разрешения родителей. Родители могут подать заявление за детей младше 14 лет, передает РИА «Новости».

    Захарова в Telegram отметила, что «не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито». Она задалась вопросом, «зачем сдерживать себя» и ограничиваться «сменой пола» раз в год. «Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», – предположила Захарова.

    Напомним, с апреля в Германии вступил в силу закон, разрешающий выращивать и хранить марихуану.

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    14 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии
    МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии
    @ flickr.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Британии, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль.

    В сообщении говорится, что в МИД в Тегеране сегодня утром глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля, передает ТАСС.

    В частности, речь идет об атаке израильской стороны на посольство Ирана в Дамаске.

    Ранее Иран предупредил США, что если те будут участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (5)
    14 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Грузия призвала западных послов воздержаться от вмешательства в ее внутренние дела

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Иностранные дипломаты должны воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с критикой Запада обсуждаемого в Тбилиси законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «иностранные дипломаты активно участвуют в политических дебатах в Грузии, пытаясь совместить свои функции с законодательными, диктуя парламенту Грузии, какой закон принять, а какой нет».

    Он заявил, что это противоречит дипломатическим стандартам.

    Ираклий Кобахидзе при этом назвал «приоритетным» сотрудничество с послами Америки и стран Евросоюза – с учетом главной внешнеполитической цели Грузии по интеграции в ЕС.

    Премьер-министр отметил, что в ходе закрытых обсуждений дипломаты не приводят аргументы против данного законопроекта, однако затем публично «делают безосновательные политические заявления», фактически подменяя местную оппозицию.

    В этой связи он предложил иностранным послам участие в дискуссиях, однако не в закрытом режиме.

    «Предлагаю послам США, Евросоюза и стран ЕС публичные дискуссии на счет этого законопроекта», – сказал он.

    Глава правительства Грузии предложил послам обсуждать законопроект в прямом эфире.

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    15 апреля 2024, 10:45 • Новости дня
    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля

    ABC: Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля в ходе атаки 13 апреля

    Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимум девять иранских ракет преодолели израильскую противовоздушную оборону и ударили по двум авиабазам Израиля, но значительного ущерба не нанесли, сообщил канал ABC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

    По словам источника, пять баллистических ракет ударили по авиабазе Неватим, в результате чего пострадали неиспользуемая взлетно-посадочная полоса, военно-транспортный самолет C-130 и пустые складские помещения, передает ТАСС. Еще четыре ракеты попали по авиабазе в пустыне Негев.

    Ранее иранские СМИ сообщили, что ВС Ирана во время атаки на военную авиабазу Израиля Неватим применили по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (5)
    14 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    Иордания пригрозила сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Глава МИД Иордании ас-Сафади заявил о готовности страны сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Иордания намерена сбивать как иранские, так и израильские беспилотники или ракеты, которые окажутся в ее воздушном пространстве, заявил глава МИД страны Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади подчеркнул, что Иордания не даст кому-либо ставить под угрозу ее безопасность. МИД Иордании вызвал посла Ирана, ему был выражен протест в связи с заявлениями ряда иранских СМИ, которые Иордания сочла вмешательством во внутренние дела, передает ТАСС со ссылкой на Al Mamlaka.

    Напомним, в ходе иранской атаки на Израиль Иордания перехватила нарушившие воздушное пространство беспилотники Ирана. СМИ сообщали, что военные Ирана следили за реакцией Иордании на атаку по Израилю. Утверждалось, что если она предпримет действия по защите Израиля, то может стать следующей целью.

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