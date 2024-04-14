Директор ЗАЭС заявил о фиксации в неделю около 120 украинских дронов в районе станции

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени, передает РИА «Новости».

По его словам, информацию о дронах гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси еще в феврале, когда тот посещал станцию.

Ранее ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС. Позже стало известно о прилетах БПЛА в районе грузового порта и столовой. Затем сообщалось, что атакован центр ЗАЭС с единственным в мире тренажером реакторного зала.