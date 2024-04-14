Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
Директор ЗАЭС заявил о фиксации в неделю около 120 украинских дронов в районе станции
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что в районе станции еженедельно фиксируется около 120 украинских дронов.
Он отметил, что активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени, передает РИА «Новости».
По его словам, информацию о дронах гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси еще в феврале, когда тот посещал станцию.
Ранее ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС. Позже стало известно о прилетах БПЛА в районе грузового порта и столовой. Затем сообщалось, что атакован центр ЗАЭС с единственным в мире тренажером реакторного зала.