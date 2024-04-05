Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Украинские боевые дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция подверглась атаке со стороны украинских дронов у грузового порта и азотно-кислородной станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
В результате атаки повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем АЭС не зафиксировано, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Там подчеркнули, что обстрелы станции и ее инфраструктуры недопустимы, это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию ЗАЭС.
В четверг на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1».