В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.2 комментария
Дроны ВСУ атаковали ЗАЭС, поврежден грузовик
Прилеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик, сообщила пресс-служба станции.
Как говорится в сообщении, в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, был прилет дрона-камикадзе, поврежден грузовик, разгружавший продукты, передает ТАСС. Там добавили, что за 20 минут до атаки на станции проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом. На ЗАЭС сообщили, что второй прилет был зафиксирован в районе грузового порта.
Ранее украинские боевые дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС.