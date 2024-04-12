Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.28 комментариев
Паслер пообещал оренбуржцам компенсировать полностью утраченное при паводке жилье
Жителям Оренбургской области полностью возместят разрушенное жилье выплатами, заявил глава региона Денис Паслер в пятницу, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Тем, у кого жилье полностью утрачено, снесено, произведут выплаты на приобретение жилья в полном объеме, сказал Паслер, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что это касается не подтопления, а полной утраты жилья. Также губернатор поручил в срочном порядке оформлять подтопленное паводком жилье, не зарегистрированное как собственность.
Все собственники такого жилья получат те же меры поддержки, что и другие пострадавшие. Также жителям региона компенсируют аренду жилья на срок до трех месяцев, для этого создается специальная система выплат.
Ранее Паслер на совещании с президентом Владимиром Путиным заявлял, что предварительный ущерб от паводка в регионе может превысить 40 млрд рублей.