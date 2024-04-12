Паслер пообещал оренбуржцам компенсировать полностью утраченное при паводке жилье

Tекст: Алексей Дегтярев

Тем, у кого жилье полностью утрачено, снесено, произведут выплаты на приобретение жилья в полном объеме, сказал Паслер, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это касается не подтопления, а полной утраты жилья. Также губернатор поручил в срочном порядке оформлять подтопленное паводком жилье, не зарегистрированное как собственность.

Все собственники такого жилья получат те же меры поддержки, что и другие пострадавшие. Также жителям региона компенсируют аренду жилья на срок до трех месяцев, для этого создается специальная система выплат.

Ранее Паслер на совещании с президентом Владимиром Путиным заявлял, что предварительный ущерб от паводка в регионе может превысить 40 млрд рублей.