В Киеве призвали украинских дипломатов выводить западных партнеров из зоны комфорта

Tекст: Елизавета Шишкова

«Обычно с друзьями мы себя ведем особенно нежно, но в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что если вы умрете, они положат цветы на вашу могилку и продолжат жить, а вы умрете», – заявил министр, передает ТАСС.

Кулеба уверен, если цена выживания – вытянуть партнеров из комфортной среды, то это нужно делать.

При этом глава МИД Украины согласен, что такая стратеги вызывает резонанс, однако, по его мнению, Киев имеет право так общаться, если «дружеский тихий разговор за закрытыми дверями» не работает.

Ранее Кулеба заявил, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от западных стран ЗРК Patriot, поэтому теперь он готов «испортить отношения».