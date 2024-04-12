Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
В Киеве призвали украинских дипломатов выводить западных партнеров из зоны комфорта
Украинским дипломатам следует ставить зарубежных партнеров в неудобное положение и выводить их из зоны комфорта, если дружественный диалог не приносит результатов, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на первом украинском Форуме дипломатии военного времени.
«Обычно с друзьями мы себя ведем особенно нежно, но в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что если вы умрете, они положат цветы на вашу могилку и продолжат жить, а вы умрете», – заявил министр, передает ТАСС.
Кулеба уверен, если цена выживания – вытянуть партнеров из комфортной среды, то это нужно делать.
При этом глава МИД Украины согласен, что такая стратеги вызывает резонанс, однако, по его мнению, Киев имеет право так общаться, если «дружеский тихий разговор за закрытыми дверями» не работает.
Ранее Кулеба заявил, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от западных стран ЗРК Patriot, поэтому теперь он готов «испортить отношения».