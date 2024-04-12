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    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    21 комментарий
    12 апреля 2024, 12:13 • Новости дня

    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении

    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве, сообщили в МИД.

    На сайте МИД указано, что послу Словении в России Дарье Бавдаж-Курет вручена нота об объявлении персоной нон грата одного сотрудника посольства Словении в Москве.

    В пятницу посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД.

    Напомним, 21 марта Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата. Дипломат был выдворен из страны за якобы «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом».

    11 апреля 2024, 20:35 • Новости дня
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если Вашингтон прекратит помогать Украине, Европа будет вынуждена найти способ нарастить финансовую поддержку Киева, заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что Евросоюз смог продвинуться в финансировании поддержки Украины, договорившись о выделении ей 50 млрд евро, передает ТАСС.

    Однако существует вероятность, что ЕС придется согласовать большую сумму, если США прекратят поддерживать Киев, добавил французский лидер.

    Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон назвал экс-президенту США Дональду Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину.

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    11 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный

    Эксперт Анпилогов: «Ангара-А5» будет полезна при постройке новой космической станции России

    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». А перенос запуска с космодрома Восточный позволил гарантировать миссии успех, сказал газете ВЗГЛЯД профильный специалист Алексей Анпилогов. Ранее первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

    «Тот факт, что ракета стартовала только с третьего раза, является нормальным. Отмена запуска была нужна для того, чтобы все системы «Ангары-А5» подтвердили свою готовность. В прошлом старт такого типа ракет-носителей переносили из-за проблем с диагностикой, что создавало угрозу неправильного срабатывания техники. То есть, принимаются наименее рискованные решения, чтобы гарантировать миссии успех», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Как мы видим, стратегия дает определенные плоды – это уже седьмой успешный запуск «Ангары» и первый, осуществленный с космодрома Восточный. «Ангара-А5» – это наш тяжелый ракета-носитель, способный выводить на орбиту 24 тонн груза с Плесецка и 24,5 тонн с космодрома Восточный. Разница обусловлена рядом факторов. Для сравнения, ракета-носитель «Протон» мог поднять около 20 тонн», – подчеркивает он.

    «Также «Ангара-А5» будет полезна при постройке нашей новой космической станции, которая, скорее всего, расположится на полярной орбите. Учитывая, что конструкция станции будет модульной, 24 т. грузоподъемности ракеты будет вполне достаточно для вывода компонентов на орбиту. Таким образом, для завершения проекта потребуется чуть более десяти пусков, что можно считать очень неплохим результатом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А. Запуск был проведен в 12.00 по Москве. Впервые он был осуществлен с космодрома Восточный.

    Позднее разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на опорную орбиту. Как отметили в Роскосмосе процесс прошел в штатном режиме. В дальнейшем в рамках летных испытаний необходимо будет предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Напомним, ранее было принято решение перенести пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля. Диктор во время стартовой подготовки сообщил о команде «Отмена пуска». Руководителям работ поступила команда о подготовке к 24-часовой стоянке.

    Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя». По его словам, «скорее всего, это программная ошибка». Он подчеркнул, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний.

    Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сказал замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг. По его словам, во время запуска с Восточного отрабатывалась сама техника и наземная инфраструктура.

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    12 апреля 2024, 08:21 • Новости дня
    Украина безуспешно попыталась обвинить Россию в обстрелах ЗАЭС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе внеочередной сессии Совета МАГАТЭ по Запорожской АЭС украинская сторона безуспешно пыталась переложить ответственность за обстрелы станции на Россию, звучали неубедительные аргументы, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По его словам, большинство участников заседания понимают, что обстрелы совершили украинцы, притом, что украинская сторона твердила о «российской операции под фальшивым флагом», передает РИА «Новости».

    Также Ульянов выразил сожаление, что западные страны не готовы осудить действия Киева, а МАГАТЭ воздерживается от прямого указания виновника обстрелов.

    «Создается атмосфера, которая поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям», – подчеркнул дипломат.

    В заключение Оо выразил надежду, что внеочередная сессия МАГАТЭ все же побудит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

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    11 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова конструктивно работать над урегулированием ситуации на Украине, но без навязывания ей позиций, не основанных на реалиях, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    Он отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой в надежде победить на поле боя, передает ТАСС. Сейчас там понимают, что это невозможно, добавил Путин.

    «Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение», – указал российский лидер.

    Ранее Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии.

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    11 апреля 2024, 21:35 • Новости дня
    Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в июне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюзу необходимо принять Украину в объединение в июне этого года, иначе президент России Владимир Путин будет думать, что Европа проявляет слабость, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главами Литвы и Польши в Вильнюсе.

    «Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

    В декабре прошлого года саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.

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    11 апреля 2024, 20:08 • Новости дня
    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления

    Экономист Лизан: Удар по Трипольской ТЭС существенно осложнит функционирование энергосистемы страны

    Эксперт: Россия лишает Украину классической схемы энергопотребления
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оценить масштабы ущерба энергосистемы Украины в настоящий момент сложно. Сделать это можно лишь по косвенным данным. Однако уже сейчас понятно, что страна стоит на грани начала веерных отключений света, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

    «Энергосистема Украины до сих пор остается одной из наиболее защищенных во всем мире. Нельзя забывать, что ее создавали в Советском Союзе. Инженеры исходили из необходимости максимально обезопасить объекты в случае начала атомной войны. К тому же, в расчете учитывалось 50-миллионное население страны. На тот момент, конечно», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей. Соответственно, требования к станциям по нагрузке значительно ниже, чем те, которые закладывались в них при проектировке. Поэтому разрушить энергосистему государства достаточно сложно. Однако при условии сохранения интенсивности ударов по ключевым станциям – добиться этого можно», – подчеркивает эксперт.

    «В настоящий момент оценить масштаб ущерба мы можем лишь на основании видеороликов и заявлений офиса Зеленского. Оба источника обладают сомнительной достоверностью. Мы помним, как украинское руководство рассказывало о критическом уроне Днепрогэс. В итоге их слезливые комментарии оказались отчасти ложью, и они пытаются отремонтировать этот объект», – акцентирует собеседник.

    «Тем не менее, в нашем распоряжении есть несколько способов реальной оценки положения энергетической инфраструктуры страны. Наиболее эффективным является мониторинг сайта европейской энергосистемы в разделе трансграничных перетоков электричества. В частности, после предыдущего масштабного обстрела 22 марта этот ресурс позволил достаточно подробно описать картину происходящего», – считает он.

    Эксперт поясняет, что в конце прошлого месяца на графиках стало заметно, что «двугорбая» кривая пиков использования энергии превратилась в линию с одним «холмом». Это говорит о том, что классическая система возрастания потребления электричества вечером и утром на Украине стала невозможной.

    «При этом страна продолжает сидеть на перетоках со стороны Евросоюза. Скорее всего, сегодняшний удар существенно затруднит продолжение осуществления данной стратегии. Государству придется вернуться к веерным отключением, что создаст колоссальные проблемы не только для жизни гражданских, но и для деятельности ВСУ», – отмечает он.

    «Удар по Трипольской ТЭС также является значимым. Это ключевой узел всей энергосистемы Украины. Станция способна генерировать три гигаватта электричества. Даже небольшие повреждения объекта способны внести существенную сумятицу в работу критической инфраструктуры государства», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия нанесла серию мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная неподалеку от Киева. Станция располагает установленной мощностью в 1800 МВт и находится на берегу Днепра в 45 км к югу от столицы. Данный объект являлся крупнейшим поставщиком энергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

    Согласно заявлению «Центроэнерго Украины», ТЭС была полностью уничтожена. Несмотря на то, что данные противника вызывают некоторое недоверие у российских экспертов, военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул, что слова компании «подтверждают ювелирность работы наших ракетчиков».

    В результате обстрела на станции вспыхнул пожар, а движение в районе города Украинка приостановлено. По информации издания «Страна», после удара были введены графики аварийных отключений света и воды. Произошедшее вызвало серьезные вопросы по поводу растраты средств на защиту объектов энергетической инфраструктуры.

    Так, Верховная рада вызвала вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова для доклада о ситуации. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ему предстоит отчитаться, как именно расходовались деньги, предназначенные на укрепление критически важных объектов.

    Обстрелу подвергся и Харьков. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА «Новости», что ВС РФ нанесли 16 ударов по городу. Имеются значительные разрушения и жертвы. В частности, поражены ТЭЦ-3, а также заводы «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций. В городе наблюдаются перебои со связью. В некоторых частях населенного пункта отсутствуют вода и свет.

    Кроме того, приостановлена работа метро, сообщают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». По их словам, параллельно также были атакованы объекты энергетики в Запорожской и Одесской областях. Под Львовом, в городе Стрый, удалось поразить газовый объект, однако местные власти утверждают об оперативной ликвидации возгорания.

    Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале отмечает, что удары были нанесены в ответ на попытки Украины причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ. Обстрел производился с использованием оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи БПЛА.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Как считают эксперты, тем самым Россия отключает энергосистемы больших городов.

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    11 апреля 2024, 22:59 • Новости дня
    Лукашенко обвинил Польшу в варварском отношении к мигрантам

    Лукашенко обвинил Польшу в варварском отношении к мигрантам и намеренном создании напряженности

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Кремле подверг резкой критике политику польского руководства в отношении мигрантов. По словам Лукашенко, действия Польши создают напряженность на границе и являются проявлением варварства.

    «Тяжелая ситуация. Меня удивляет вообще, больше всего меня волнует, я об этом говорю, политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация?» – заявил Лукашенко, говорится в стенограмме на сайте Кремля.

    Он отметил, что Польша десятками выбрасывают тела мигрантов через границу.

    «Идет какое-то количество мигрантов туда, они – забор построили – выбрасывают за забор к нам на границу. Сейчас снег растаял – обнажились трупы, валяются прямо на границе. Из Афганистана, Ирана люди есть, Африки. Зачем убивать людей и выбрасывать по-варварски? Это создает напряжение", – подчеркнул белорусский лидер.

    Лукашенко также обвинил Польшу в намеренном создании проблем на границе.

    «Они закрыли границу для нас и для вас. Очень тяжело работать. И даже китайцам, казахам с поляками и другими. На границе – бешеные очереди. Делают это специально. Мы границу от них не закрывали» – заявил он.

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    11 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Общение лидеров началось, но прессу пока не приглашали, сообщило агентство БелТА, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на переговорах с Путиным планируется обсудить вопросы экономики. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    «Мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь – колею начертить. Прежде всего экономика», – сказал белорусский лидер.

    Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

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    12 апреля 2024, 10:24 • Новости дня
    Подполье: ВС России поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные, предположительно, поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около 1:20 был зафиксирован прилет на юго-восточной окраине города, вероятно попадание в завод «Мотор сич» повторно, был мощный взрыв, передает ТАСС.

    Официального подтверждения информации в данный момент не имеется.

    «Мотор Сич» – одно из ведущих предприятий Украины по производству авиационных двигателей. Завод уже был атакован российскими войсками в марте 2022 года.

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    11 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Кремле призвали «учитывать сложившиеся реалии» в переговорах по Украине

    В Кремле призвали «учитывать сложившиеся реалии» при организации переговоров по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Любые переговоры о ситуации на Украине должны учитывать сложившиеся реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в Стамбуле в 2022 году был согласован документ касательно плана о мирном регулированию конфликта, однако ситуация изменилась, передает ТАСС.

    Песков отметил, что сменилась геополитическая реальность, и не принимать ее во внимание было бы недальновидно.

    Политолог Александр Асафов пояснил газете ВЗГЛЯД, что саммит в Швейцарии не имеет ничего общего с мирными переговорами и направлен на поддержку Украины и легитимацию Зеленского. Россия готова к переговорам, но только на реальных условиях и без широкого участия стран НАТО.

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    11 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Белгородской областью

    Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 13.40 мск два беспилотника были сбиты дежурными средствами ПВО.

    В результате атаки никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

    Ранее беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью. До этого российская ПВО уничтожила два беспилотника над Мордовией.

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    12 апреля 2024, 08:55 • Новости дня
    В Винницкой области Украины прогремели взрывы

    Tекст: Александра Юдина

    Ночью в Винницкой области в центральной части Украины прогремели взрывы, пишет украинское издание «Зеркало недели».

    О причинах взрывов, их мощности и возможных пострадавших на данный момент не сообщается. Местные власти ситуацию пока не комментировали, передает ТАСС.

    Отмечается, что в Винницкой и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Херсоне и Житомирской области.

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    12 апреля 2024, 08:30 • Новости дня
    В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольной Киеву части Херсонской области снова поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, объект находится в одном из населенных пунктов региона, но не уточнил его точное местоположение, передает ТАСС.

    Прилет стал вторым за сутки, Прокудин также сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.

    О характере повреждений и пострадавших на данный момент не сообщается.

    Накануне в Херсоне и Житомирской области прогремели взрывы.

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    12 апреля 2024, 10:44 • Новости дня
    ФСБ задержала на Кубани мужчину за попытку передать данные о ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Работники Управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который, предположительно, собирался передавать информацию о деятельности российских военных и силовых структур в регионе главному управлению разведки Минобороны Украины.

    Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан местный житель, который согласился собирать и передавать сведения о деятельности российских военных и других силовых органов, передает ТАСС.

    Возбуждено уголовное дело по факту госизмены.

    Ранее ФСБ задержала женщину – агента СБУ в Запорожской области.

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    12 апреля 2024, 10:55 • Новости дня
    В Белгородской области уничтожены пять беспилотников ВСУ

    Средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ в Белгородской области

    В Белгородской области уничтожены пять беспилотников ВСУ
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ликвидировала пять украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 10.00 мск украинские беспилотники были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Ранее в пятницу из-за угрозы атак беспилотников тревогу объявили в Курской области.

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