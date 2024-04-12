Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.0 комментариев
Украина безуспешно попыталась обвинить Россию в обстрелах ЗАЭС
В ходе внеочередной сессии Совета МАГАТЭ по Запорожской АЭС украинская сторона безуспешно пыталась переложить ответственность за обстрелы станции на Россию, звучали неубедительные аргументы, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, большинство участников заседания понимают, что обстрелы совершили украинцы, притом, что украинская сторона твердила о «российской операции под фальшивым флагом», передает РИА «Новости».
Также Ульянов выразил сожаление, что западные страны не готовы осудить действия Киева, а МАГАТЭ воздерживается от прямого указания виновника обстрелов.
«Создается атмосфера, которая поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям», – подчеркнул дипломат.
В заключение Оо выразил надежду, что внеочередная сессия МАГАТЭ все же побудит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.
На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.
Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции.