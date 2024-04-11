СК завел дело после нападения боевиков на сотрудников ФСБ в КБР

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело завели по статьям «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», указало ведомство на своем сайте.

Инцидент произошел в четверг, около 4.00 мск в одном из садоводческих товариществ у Нальчика, ФСБ устанавливали местонахождение подозреваемых в экстремизме и терроризме, были найдены двое вооруженных мужчин. На требование правоохранителей сдаться они открыли огонь из огнестрельного оружия и были ликвидированы ответным огнем.

На месте следователи и криминалисты нашли и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты.

Между тем в оперштабе КБР заявили, что режим контртеррористической операции в регионе отменен, передает ТАСС.

Национальный антитеррористический комитет сообщал, что при боестолкновении потерь среди сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии нет, гражданские лица также не пострадали.