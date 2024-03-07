Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Сенат Швейцарии поддержал передачу замороженных активов России Украине
Швейцарские сенаторы большинством голосов поддержали использование правительством Швейцарии порядка 8,5 млрд долларов замороженных российских активов в качестве репараций Украине.
Как следует из заявления, опубликованного на сайте парламента, 21 член Совета кантонов (малая палата парламента) проголосовал за серию соответствующих предложений Национального совета (большая палата парламента), передает РИА «Новости».
Против выступили 19 членов Совета кантонов, трое воздержались.
Ранее в ЕС обсудили использование замороженных активов России для военной поддержки Украины.