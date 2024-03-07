Сенат Швейцарии поддержал передачу замороженных активов России Украине

Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина

Tекст: Кристина Цыцура

По его мнению, певица сейчас находится в трудной ситуации, ее уровень жизни сильно упал после отъезда за границу, она живет хуже, чем в России. «Она живет намного хуже, чем здесь, она живет намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у нее за три дня до, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь — сейчас лучше всего жить здесь», – сообщает Life.

Он заявил, что Пугачева не хотела уезжать из России, но ей пришлось это сделать из-за супруга Максима Галкина (признан иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД), чтобы сохранить семью.

Ранее Галкина не пустили на Бали в Индонезии. До этого концерт артиста был отменен в Таиланде.