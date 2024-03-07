Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы
Балерина Ильзе Лиепа о потере гражданства Литвы: Я со своей страной
Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа заявила, что уже сделала свой нравственный выбор, оставшись в России. Так она прокомментировала лишение ее гражданства Литвы.
По словам Лиепы, решение о лишении ее гражданства именно в период выборов президента в России неслучайно. «И это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом», – сказала Лиепа, передает РИА «Новости».
Она отметила, что Литве отдала много, в этой стране у нее живут друзья и родные, однако приходит время, когда необходимо сделать нравственный выбор.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства из-за поддержки России.