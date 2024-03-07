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    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов
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    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    22 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    28 комментариев
    7 марта 2024, 16:03 • Новости дня

    Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

    Президент Литвы лишил балерину Илзе Лиепу гражданства республики

    Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства балтийской республики из-за поддержки России, ее действия и публичные высказывания сочли угрозой интересам безопасности Литвы, сообщил пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис.

    Ясуленис уточнил, что президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства. По его словам, Лиепа представляет угрозу безопасности Литвы и ее союзникам, передает ТАСС.

    Литовское гражданство балерина получила в 2000 году за выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

    В интервью российским СМИ Лиепа называла происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что доверяет президенту России Владимиру Путину и не собирается менять позицию из-за возможного лишения ее литовского гражданства.

    Ранее комиссия по гражданству Литвы направила президенту страны Гитанасу Науседе рекомендацию о лишении балерины Илзе Лиепы гражданства республики. До этого гражданства Литвы лишили фигуристку Маргариту Дробязко.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    6 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой

    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, заявил командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющего задачи на Авдеевском направлении.

    По его словам, в ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.

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    6 марта 2024, 16:18 • Новости дня
    Пугачева ответила Стасу Михайлову на критику уехавших артистов
    Пугачева ответила Стасу Михайлову на критику уехавших артистов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию.

    Пугачева опубликовала видеоролик в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России), в котором прокомментировала заявление Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и и назвала себя «безголосой», передает НТВ.

    «Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», – сказала Пугачева.

    Затем певица сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми». Она также предложила певцу «зарабатывать, пока может», и в конце видео оскорбила певца, назвав его «Стасиком» и нецензурным словом, пишет RT.

    Ранее Стас Михайлов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что ругающие Россию и уехавшие из страны артисты ведут себя некорректно. Он подчеркнул, что именно Россия сделала этих звезд популярными, поэтому каждая знаменитость должна быть благодарна своей публике. «Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», – добавил певец.

    Напомним, Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S», в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы. После артистка обратилась к поклонникам и анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

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    7 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино

    Рогов: ВС России взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между Вербовым и Работино

    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между пунктами Вербовое и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России за последние сутки взяли четыре опорника ВСУ на участке между Работино и Вербовым. Накануне вечером и ночью противник потерял порядка 50 боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в селе Работино продолжаются бои, российские военные контролируют южную часть населенного пункта, а основные бои идут в развалинах школы и дома культуры.

    Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать в этот район живую силу и технику, в том числе тяжелую, и массово применяют БПЛА.

    Ранее Рогов рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий.

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    7 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Суперснайпера ВСУ Основенко ликвидировали в зоне спецоперации

    Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.

    Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.

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    5 марта 2024, 12:00 • Новости дня
    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный с позывным Рассвет рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как ему удалось уничтожить танк Abrams, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства опубликована видеозапись, на которой боец рассказывает, что первым дроном была поражена задняя часть – «под башню», после чего танк сразу остановился.

    По словам военного, второй БПЛА полностью вывел танк из строя.

    Также боец рассказал, что танк ехал очень медленно и по открытой местности.

    «Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», – резюмировал он.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

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    7 марта 2024, 08:39 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о 55 днях в подвале в Авдеевке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военнослужащий Владимир Бугарь, взятый в Авдеевке, рассказал, что получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания, их подразделению пришлось 55 суток просидеть в подвале.

    По его словам, их части выдали оружие и перебросили в район Авдеевки, где они просидели в подвале 55 суток. Бугарь рассказал, что один из его сослуживцев был ранен в лопатку, причем пуля застряла в теле, а сам он отморозил конечности, передает РИА «Новости».

    Он рассказал также, что попал в армию после того, вызвали в сельсовет, где сказали, что «нужно зарегистрироваться», после чего забрали, отобрали все документы и отвезли в Покровск, как заключенных – без воды и еды.

    Когда началось освобождение Авдеевки российскими войсками, Бугаря с раненым сослуживцем руководство решило вывести. Их «дотащили» до Авдеевки и положили в заброшенном детском саду, пообещав забрать, но так и не забрали.

    «Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы, наверное, умерли бы от голода, если бы не они. Нам оказали медпомощь и накормили. Я им очень благодарен... Слава богу, ваши ребята помогли нам и оставили в живых», – заключил пленный.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что спецслужбы забрали украинских военных, критиковавших нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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    7 марта 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам

    Политолог Скачко: Запад устроит переход Украины к тактике контрударов

    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина переходит от планов о контрнаступлении к словам о создании ударных групп из-за нехватки оружия и живой силы. Запад, в свою очередь, больше не верит в победу ВСУ, но хочет дальше давить на Россию, поэтому такая стратегия Киева их также устроит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине сообщили о подготовке в этом году контрударов.

    «В ВСУ наблюдается дефицит живой силы и вооружения, поэтому собрать ресурсы на полноценное контрнаступление они не смогут. Тем не менее желание получать помощь от западных стран, в том числе и финансовую, у руководства страны сохраняется. Поэтому офис Зеленского попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник.

    «России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности, противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки. В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – резюмировал Скачко.

    Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование и в 2024 году использовать его для наступления на Российскую армию.

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что эту инициативу украинского командования ждет судьба предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».

    Любопытно, но ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ планируют весной атаковать российские укрепрайоны, после того как «русские закончат свое наступление». «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант». Кроме того, в конце февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет новое контрнаступление, и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признавал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркивал, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Кроме того, он пожаловался на Запад, который, по его мнению, оказывает мало поддержки офису Зеленского.

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    Запад вынуждает Украину перейти к тактике контрударов

    В ВСУ заявили о необходимости перегруппировки и создания боевых формирований для контрударов. При этом ранее в Киеве анонсировали полномасштабное контрнаступление. С чем связано изменение планов и как это отразится на тактике ВСУ на поле боя? Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

    «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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