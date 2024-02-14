Президенту Литвы направили рекомендации о лишении балерины Лиепы гражданства

Эквадор проигнорировал последние российские инициативы по военной технике

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, российская сторона предлагала эквадорцам различные варианты взаимодействия как по организации технического освидетельствования, так и дальнейшему поддержанию вооружения и военной техники в исправном состоянии, однако ответа не последовало, передает ТАСС.

В сообщении также отмечается, что передача третьим странам военной техники российского (советского) производства, ранее поставленной Республике Эквадор, без письменного разрешения российской стороны является незаконной.

Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан заявил, что военная техника российского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину.

Напомним, 31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что отомстить Эквадору за сделку с США может каждый россиянин. А позже появилась информация, что Россия уже наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии.



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