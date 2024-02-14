Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Президенту Литвы направили рекомендации о лишении балерины Лиепы гражданства
Комиссия по гражданству Литвы направила президенту страны Гитанасу Науседе рекомендацию о лишении балерины Илзе Лиепы гражданства республики, сообщил председатель Пранас Жукаускас.
Сообщается, что якобы балерина своими действиями и высказываниями представляет угрозу безопасности Литвы и ее союзников, передает ТАСС.
Гражданство Литвы артистка получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.
Ранее сама Лиепа заявляла, что не имеет оснований не доверять словам президента России Владимира Путина по поводу конфликта на Украине.
Ранее гражданства Литвы лишили фигуристку Маргариту Дробязко.