Генерал и летчик-инструктор объяснили роль женщин в военной авиации

Tекст: Андрей Резчиков

«Профессия военного летчика – тяжелая работа. Поэтому в данном случае отбирать женщин надо с особым вниманием к их состоянию здоровья и физическим качествам», – считает Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик России.

Попов отметил, что был знаком с летчицей, которая летала на истребителях МиГ-21 и МиГ-29, знал несколько вертолетчиц, но это скорее исключения из правил. Также ему посчастливилось пообщаться с легендарной Мариной Попович, которую на Западе называли «мадам МиГ» за ее достижения в сфере авиации.

«При отборе нужно учитывать психологическое состояние человека. Одно дело – эмоционально настроенная молодежь с элементом романтики, но в военной авиации романтики 5-10% от силы, а все остальное – жестокий труд в условиях агрессивной воздушной среды. Это перегрузки, смена давления по высоте полета и нарушение нормального физиологического состояния человека», – акцентировал собеседник.

Владимир Попов подчеркивает, что целесообразно обучать женщин для управления военными самолетами для пополнения резерва. «Нужно дать больше возможностей девчонкам учиться летать, испытывать себя на прочность и психологическую устойчивость, оформить в жизни свой внутренний стержень. Но для их службы в военной авиации нужна более щадящая система по режиму труда и отдыха по сравнению с военнослужащими-мужчинами», – полагает генерал-майор.



Специалист напомнил, что в годы Великой Отечественной войны «женщины и девчонки выполнили большую работу по приближению нашей победы». Женщины особо проявили себя за штурвалами бомбардировщиков. «Тогда это была необходимость. И сейчас должен быть мобилизационный ресурс. Но нужно очень разумно подходить к этому», – говорит заслуженный военный летчик России.

«У нас женщины и космонавтами становились. У женщин большие перспективы в самых разных родах авиации, в том числе дальней и истребительной, если здоровье позволяет», – считает Андрей Красноперов, пилот первого класса, инструктор, майор запаса ВВС.

По его словам, при взлете обычного авиалайнера пассажиры в салоне испытывают перегрузку в 1,5 g, а военные летчики в истребителе – в 5-7 g. «При перегрузке в 5 g сердце смещается на семь сантиметров. Другие внутренние органы тоже смещаются. У женщин в силу физических особенностей иное строение организма, поэтому перегрузка в истребителе может быть избыточной для репродуктивной системы. Но что касается транспортной и дальней авиации, вертолетов, то там перегрузки небольшие и не представляют никаких осложнений», – пояснил специалист.

В то же время он подчеркивает, что в России есть женщины мастера спорта по высшему пилотажу, во время полетов они могут испытывать нагрузки, схожие с теми, что испытывает летчик в современном истребителе. «Женщины прекрасно чувствуют себя в противоперегрузочном костюме. Главное, чтобы кровь от головы не отливала, тогда можно любые виражи делать. А при полете в космос перегрузка может достигать 10-12 g, так что женщины прекрасно справляются с этим наравне с мужчинами», – добавил летчик.

По его словам, при обучении отношение инструкторов к будущим летчикам и летчицам одинаковое. «Главное, чтобы были способности и понимание того, что от них требуется. Если не судьба, то не надо идти в авиацию. Перед обучением все без исключения проходят профессиональный отбор. Через некоторое время после начала обучения летчик понимает, какой род авиации ближе ему, а многие даже не знают, куда занесет судьба. Один и тот же человек может за годы карьеры летать в дальней, транспортной, истребительной и гражданской авиации.

Если летчица захочет летать на истребителе, то я думаю, что проблем не будет», – добавил эксперт.

Ранее Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Перед началом беседы глава государства совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, полномочным представителем президента в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс.

«Женщины в профессии показывают результаты по очень многим направлениям, и неслучайно, потому что кроме общей хорошей подготовки для женщин свойственно тщательное отношение к проработке всех мелочей, связанных с профессией. Девушки демонстрируют очень ответственное отношение к делу, которое им поручено, которым они занимаются. И в целом это даёт возможность добиваться хороших результатов», – сказал Путин во время встречи. Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент в зоне СВО находятся молодые девушки, исполняющие целый ряд ответственных задач.

По мнению политолога Анны Федоровой, президент ценит стремление россиянок к самореализации. По его мнению, перед женщинами не должно стоять выбора между карьерой и семьей. Поэтому государство поддерживает девушек в их начинаниях и ценит вклад прекрасного пола в развитие России, в том числе в развитие авиации.

Отметим, что в октябре 2023 года сообщалось о том, что девушки-летчицы, которые прошли обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище (КВВАУЛ) им. А. К. Серова, приступили к службе и выполняют полеты в военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщил ТАСС командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. До этого, в 2019 году, КП также сообщала, что всех поступивших девушек готовят для военно-транспортной авиации ВКС.