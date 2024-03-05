Стоимость биткоина превысила 68 тыс. долларов

Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.15 комментариев
Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.15 комментариев
Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».21 комментарий
Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.32 комментария
Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».
Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.
«Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.
Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.
В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.
В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.
Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою
Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.
В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.
В батальоне отметили, что Выходной начал рядовым бойцом, в 2022 году пройдя самый первый курс молодого бойца «Эспаньолы», и «достиг важнейшей и ответственной должности начальника разведки бригады».
«За это время Выходной не просто внял и преумножил всевозможный опыт и знания о современной войне, он лично освоил все самые передовые военные технологии и активно участвовал в их совершенствовании», – рассказывают его сослуживцы. Сообщается, что Субботин «освоил буквально все виды стрелкового и тяжелого вооружения», а также во всей бригаде «старался поднимать дух физкультурника».
Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.
По его словам, на этом участке противником с закрытых огневых позиций активно применяются танки, которых у ВСУ появилось большое количество. ВС России пытаются их сжечь, передает ТАСС.
Рогов добавил, что украинские войска пытаются контратаковать поблизости от Вербового, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил по направлению к Малой Токмачке.
Ранее Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино.
Кимаковский: ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны
По его словам, ВСУ перебросили под Бердычи несколько подразделений, надеясь удержать линию обороны, передает ТАСС.
Кимаковский уточнил, что противник несет большие потери на этом участке фронта.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.
Хинштейн: На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
Серьезного ущерба инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет, уточнил парламентарий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ответственность за эту диверсию «по сути уже официально» взял на себя киевский режим.
Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал.
Медведев предложил выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым
Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач». По его словам, их отказ от встречи с Лавровым «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов». Свой пост Медведев завершил заявлением на латыни об «умершей Европе»: «Europa mortua est. Gloria magistratus».
Напомним, Лавров рассказал, что приглашал послов стран ЕС на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.
В интервью чешской газете Pravo Макрон заявил, что не исключил бы отправку войск на Украину в принципе, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему в ходе встречи представителей 26 стран Евросоюза и НАТО в Париже, передает ТАСС.
Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что Париж не рассматривает направление своих солдат на Украину в ближайшем будущем, а «открывает дискуссию и раздумывает обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории».
«Кроме того, я всегда четко говорил о поставленных нами рамках: мы не воюем против российского народа и отвергаем логику эскалации», – добавил он.
Ранее Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям.
Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением Макрон опозорился на весь мир.
Ветеран «Альфы» Филатов рассказал, какие меры позволят предотвратить украинские диверсии
«Первоначально надо отслеживать пересечение границы, потому что в основном сейчас диверсионные группы заходят через границу между Украиной и Россией, – говорит Филатов. Он подчеркивает, что на границе уже много раз были обнаружены и нейтрализованы диверсионные группы, но «кто-то может просочиться».
Также, по словам ветерана «Альфы», в борьбе с диверсионными проявлениями противника не обойтись без помощи населения. «Диверсионные группы действуют не в вакууме, они находятся на нашей территории, и бдительность могла бы помочь в своевременном обнаружении этих людей. Обращайте внимание на своих соседей, на их поведение и разговоры, на новых людей в городах, в сельской местности. Когда возникают какие-то непонятные соседи, которые странно себя ведут, у них слышен говор, а с собой у них вещи нетипичные, то это повод сигнализировать силовикам», – говорит специалист.
По его словам, сотрудникам правоохранительных органов, в свою очередь, следует обрабатывать каждый поступающий сигнал. Именно благодаря таким проверкам можно своевременно выявить потенциального диверсанта.
Также он отметил, что устанавливать взрывные устройства на объектах инфраструктуры могут не только заброшенные извне группы, но и завербованные украинскими спецслужбами российские граждане. В этом случае также необходима совместная работа силовиков и населения.
«Здесь, опять же, важна бдительность граждан. Если ваш сосед вдруг изменился, стал вести себя странно, может быть где-то проговорился, то нужно тут же сообщать. Причем, как правило, когда рассматриваешь такого рода преступления, отматываешь события назад, видно, что человек с соседом или с близким человеком чем-то поделился, что-то такое сказал, намекнул, а в результате – диверсия. Поэтому нужно быть вдвойне внимательнее к таким странностям и сообщать о них», – заключил Филатов.
Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром на перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области из-за подрыва опор моста через реку было приостановлено движение поездов. Пострадавших в результате происшествия нет.
Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что на месте было обнаружено еще одно взрывное устройство, но неразорвавшееся. Он подчеркнул, что ответственность за эту диверсию взял на себя киевский режим.
Дело не столько в том, что ВС России наступают, сколько в том, что украинская армия плохо подготовилась к этому, заявил неназванный украинский военнослужащий CNN, передает ТАСС.
ВСУ не подготовили хороших позиций и по этой причине продолжали отступать. Российская армия демонстрирует превосходство в личном составе, артиллерии и бронетехнике и продвигается вперед. Украинским военным «без оружия» не остается ничего, кроме как отступать или ждать, пока «их всех не убьют», сказал офицер ВСУ.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны.
В пресс-службе Куйбышевской железной дороги ранее сообщили, что движение поездов приостановлено «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», передает РИА «Новости».
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Из расписания вывели часть пригородных поездов.
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии
«В армии она, конечно, на вооружении стоит», – сказал Чемезов РИА «Новости».
Данные о применении Т-14 в зоне СВО появились в апреле 2023 года. Отмечалось, что с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах Донбасса.
В июле 2023 года стало известно, что «Армату» активно применяла в боевых действиях группировка войск «Юг». Официальных сообщений об использовании Т-14 в СВО не было.
Опубликовано видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь»
Первый дрон влетел в борт башни американской боевой машины, второй – зашел с другого направления и попал в крышу башни танка, передает РИА «Новости».
Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой.
В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.
Героиней номера стала Саманта Эверли, все изображения которой сгенерированы нейросетью, пишет «Коммерсант».
Якобы 23-летняя Саманта Эверли ведет аккаунты в соцсетях. На нее подписаны почти 120 тыс. человек. В статье Playboy говорится, что популярность героини, созданной нейросетями, росла «со скоростью лесного пожара».
В публикации приводится «комментарий» от имени «девушки», которая признается, что для нее стало «большой честью» попасть на обложку журнала.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что Google занимается «безумным расистским» программированием, так он прокомментировал сгенерированными ИИ компании Gemini изображения, где изменены расово-этническая принадлежность исторических фигур.
Комиссия в колонии удовлетворила его ходатайство об УДО, теперь предстоит вынести судебное решение, сказал Волков, передает ТАСС.
Ранее адвокат Александр Добровинский сообщал, что представители Ефремова ведут переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу возможности УДО актера.
Российский военный с позывным «Рассвет» рассказал, как уничтожить танк Abrams
Боец рассказал, что работать по танку Abrams нужно четко и слаженно, бить в заднюю часть, либо останавливать его и наносить удары под башню, передает ТАСС.
Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.
В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.
Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.
Оператор с позывным «Рассвет» рассказал, что американский танк Abrams остановили одним дроном-камикадзе.
1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.