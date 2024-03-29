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    США оказались на пороге «японского сценария» удушения экономики
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Назван объем инвестиции в создание новых морских курортов в России
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    Военный самолет упал в море в Севастополе
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    13 комментариев
    29 марта 2024, 08:39 • Новости дня

    Бах заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины удалось избежать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дискуссия по допуску спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 2024 года окончена, российская и украинская сторона не будут бойкотировать соревнования, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на генассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании.

    По его словам, на генассамблее АНОК в Сеуле со стороны России и Украины звучали угрозы бойкота, но теперь эта дискуссия окончена, передает ТАСС.

    Бах добавил, что некоторые говорят, что МОК «зашел слишком далеко с применением санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию», другие говорят, что «недостаточно далеко». Он заявил также, что если обе стороны не счастливы на все 100%, то значит принято правильное решение. По словам Баха, теперь все вместе соберутся в Париже.

    Глава МОК заявил, что мировое сообщество приняло подход политического нейтралитета олимпийского движения. «Он вводит санкции против тех, кто нарушает Олимпийскую хартию, и защищает тех, кто не нарушает Олимпийскую хартию, будь то спортсмен или национальный олимпийский комитет», – подчеркнул Бах.

    Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддержал допуск российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

    28 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Военный самолет упал в море в Севастополе

    Развожаев сообщил о падении боевого самолета в море

    Военный самолет упал в море в Севастополе
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черное море упал военный самолет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что гражданские объекты не пострадали.

    Развожаев добавил, что пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега.

    Напомним, в ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, по информации директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, в результате атаки пострадали около 100 жилых домов.

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    28 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины, сообщил Следственный комитет России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

    «Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

    Коментарии (32)
    28 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил о необходимости в текущем десятилетии построить современные гостиничные комплексы в рамках программы развития курортов «Пять морей и озеро Байкал».

    Комплексы должны быть построены на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, в Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях, говорится на сайте Кремля.

    «Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия», – отметил президент.

    Глава государства подчеркнул, что развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности и другой сопутствующей инфраструктуры.

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    28 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов, говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева».

    Вопреки распространенному мнению о «замороженном конфликте», на линии фронта идут ожесточенные бои и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад, отмечается в материале The Times, передает ТАСС. Лидеры Запада вынуждены обдумывать «такой кошмарный сценарий», пишет газета.

    Российское наступление, «очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев», подчеркивает издание. Это также поставило бы Запад перед «всевозможными трудными проблемами», говорится в материале.

    При этом в странах вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам, отмечает The Times.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    28 марта 2024, 17:06 • Новости дня
    СМИ: Боррель подтвердил, что союзники готовы пожертвовать Украиной
    СМИ: Боррель подтвердил, что союзники готовы пожертвовать Украиной
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву означает то, что ее союзники готовы пожертвовать Украиной в собственных интересах, сообщили СМИ.

    Как пишет Advance, с самого начала конфликта на Украине помощь от Запада Киеву основывалась не на «любви к украинскому народу», но откровенно об этом никто не говорил. Отмечается, что в настоящее время Боррель подтвердил эти слова. Издание предположило, что если когда-нибудь Украина исчезнет с карты Европы, помощники со стороны Запада, «вероятно, несильно расстроятся», передает РИА «Новости».

    Автор добавил, что, по мнению Борреля, американский статус мирового гегемона окажется под угрозой, если Россия победит на Украине, поскольку таким образом выяснится, что на США нельзя рассчитывать.

    Ранее Жозеп Боррель заявил, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС. Боррель уточнил, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы.

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    28 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    Сбившие «невидимку» F-117 в 1999 году югославские офицеры вновь уязвили НАТО
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицеры войск ПВО Югославии, которые в 1999 году сбили американский самолет-невидимку F-117, поздравили Североатлантический альянс с 75-м юбилеем.

    В своей поздравительной открытке, как сообщает РИА «Новости» они написали: «Извините, мы не знали, что он невидимый».

    Истребитель F-117, созданный по технологии «стелс», был сбит 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии ВВС США.

    Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что конфликт в Югославии, который привел к гражданской войне, «подогревался и изнутри, и извне».

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    28 марта 2024, 11:20 • Новости дня
    В Петербурге задержали избивавших прохожих подростков

    Tекст: Александра Юдина

    В Петербурге задержаны трое 16-17-летних подростков, которые нападали на случайных прохожих в Красногвардейском районе, сообщили в ГУМВД по городу и Ленобласти.

    Отмечается, что подростки спровоцировали на конфликт 28-летнего мужчину, избили его и отобрали 6 тыс. рублей; 33-летнего мужчину один из подростков сбил с ног и избил, он получил ушибы и ссадины, передает РИА «Новости».

    Известно, что один из пострадавших был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

    Ранее в Петербурге школьники насмерть забили прохожего в центре города.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


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    28 марта 2024, 16:08 • Новости дня
    Генерал ВСУ назвал причину тяжелого положения Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за ложных обещаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина оказалась в тяжелом положении из-за напрасных обещаний властей населению в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Newsroom.

    По его словам, нынешнее текущее положение Украины связано с сформированной в 2022 году мощной информационной политикой, когда вместо того, чтобы объединять общество, украинцам начали рассказывать, что они уже практически победили и воюют вообще против какого-то недогосударства, у которого уже закончились ракеты, передает РИА «Новости».

    Как добавил Кривонос, жителям страны советовали заказывать билеты на набережную в Ялту.

    По его словам, к тому моменту, когда украинцы столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто давал такие обещания, жили на Западе.

    Как считает Кривонос, в результате украинцы столкнулись с сильным разочарованием, но неспособность проводить причинно-следственные связи до сих пор не позволяет им найти действительно виноватых.

    Ранее Кривонос заявил, что украинская разведка не справляется с поставленными перед ней задачами.

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