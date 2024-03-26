В Госдуме предложили решение проблемы кадрового дефицита

Депутат Василькова предложила решение проблемы кадрового дефицита в малых городах

Василькова отметила, что в малых городах в ближайшее время будут реализованы инвестиционные проекты, направленные на достижение технологического суверенитета.

«Малые города России имеют особый научный, технологический и средовой потенциал, который нужно рассматривать в качестве перспективного источника роста экономики и населения страны. Города технологического и научно-технологического суверенитета должны стать локомотивом роста экономики», – сказала депутат, напомнив, что президент предложил определить перечень из более 200 крупных и малых городов и для каждого из них разработать и реализовать свой мастер-план.

Василькова считает, что мастер-план может повлиять не только на развитие городской среды, но и на экономику территории, способствовать решению кадрового вопроса. По ее словам, на базе этих городов можно создать центры притяжения молодых и квалифицированных специалистов.

Депутат также отметила, что талантливую молодежь можно привлечь в малые города возможно не столько за счет инфраструктуры, но и продвигая новый образ периферии, для чего необходимо формировать новое представление о малом городе.

Парламентарий рассказала, что на примере проекта Федеральный центр химии в Усолье-Сибирское разрабатывается комплексный подход и формируется модельная площадка для целей создания промышленного центра инновационных химических производств, вокруг которого будет создана экосистема научно-технологического и кадрового развития химического комплекса. По ее словам, аналогичный подход можно будет использовать и для других масштабных проектов, как в химическом комплексе, так и в других отраслях промышленности.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил, что России необходимо добиться технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики, при этом подчеркнув: «При этом мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста, нашего развития в целом. Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров».