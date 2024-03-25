Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину

Азербайджан отверг утверждения в армянском сегменте Сети о поставках минометных снарядов на Украину

Tекст: Антон Антонов

Армянские СМИ и каналы в Telegram заявили, что в 2022–2023 годах по линии министерства оборонной промышленности Азербайджана Киев получил около 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм, передает ТАСС.

В ответ на армянские публикации министерство назвало эти сведения «фейками и дезинформацией». В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения в армянских каналах уже появлялись. Министерство вновь подчеркнуло, что Азербайджан не поставлял никакой продукции военного назначения «в указанном направлении».

Напомним, Украина жалуется на «огромный дефицит артиллерийских снарядов и других типов вооружений».