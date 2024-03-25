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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    3 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    58 комментариев
    25 марта 2024, 03:19 • Новости дня

    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину

    Азербайджан отверг утверждения в армянском сегменте Сети о поставках минометных снарядов на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство оборонной промышленности Азербайджана отвергло утверждения о поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.

    Армянские СМИ и каналы в Telegram заявили, что в 2022–2023 годах по линии министерства оборонной промышленности Азербайджана Киев получил около 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм, передает ТАСС.

    В ответ на армянские публикации министерство назвало эти сведения «фейками и дезинформацией». В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения в армянских каналах уже появлялись. Министерство вновь подчеркнуло, что Азербайджан не поставлял никакой продукции военного назначения «в указанном направлении».

    Напомним, Украина жалуется на «огромный дефицит артиллерийских снарядов и других типов вооружений».

    24 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем

    Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ в районах Бердычей и Семеновки, используя тяжелые огнеметные системы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT. 

    По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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    24 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки ВСУ потеряли около 1030 солдат на Купянском, Белгородском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО  Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.

    На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.

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    24 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта

    Азаров: Жители Украины боятся нести цветы к посольству России в Киеве

    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта
    @ Evgenia Novozhenina/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Украины вместе с Россией скорбят после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, но публично это не показывают из-за страха быть арестованными киевскими властями, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По его словам, киевский режим ликует, поскольку горожане не несут цветы к зданию посольства России, но не потому, что они не сочувствуют, а потому, что простые украинцы так запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России, передает РИА «Новости». Азаров добавил, что киевляне прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и посадят в тюрьму.

    Ранее полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе».

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    24 марта 2024, 14:23 • Новости дня
    МО: ВКС России ударили по объектам энергетики и ВПК Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, ночью ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газодобывающей отрасли, электроэнергетики, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров, передает ТАСС. В Минобороны добавили, что в результате ударов дезорганизована работа предприятий по изготовлению и ремонту вооружения, техники и боеприпасов и уничтожена военная техника и средства поражения производства стран НАТО. Все цели удара достигнуты.

    Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что ряд подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект, обесточены в Днепропетровской области на востоке страны.

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    24 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками Украины пожаловался на травлю сотрудников военкоматов

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк назвал травлей критику в адрес сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, сообщает издание «Страна».

    Он заявил, что такие действия подрывают обороноспособность страны. Павлюк считает, что главный акцент делается не на неправомерных действиях сотрудников военкоматов, а на нежелании мужчин защищать свою страну, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что видеоролики о силовых задержаниях не содержат контекста. По данным минобороны Украины, менее половины сотрудников военкоматов (46%) участвовали в боевых действиях.

    Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.

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    24 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове

    Подполье: ВС России ударили по штурмовой бригаде ВСУ «Лють» в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 30 украинских силовиков убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады «Лють», рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, 23 марта ВС России нанесли удар по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, где находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады национальной полиции «Лють», после чего силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, оцепление не снимали, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что о качестве прилета говорит большое количество машин скорой помощи.

    Он добавил, что ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове, где находилось расположение военных ВСУ, погибших около тридцати.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области, аэродром в Хмельницкой области, машиностроительный завод в Харькове.

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    24 марта 2024, 20:46 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего подготовкой командования сухопутных войск ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк ушел в отставку, сообщил телеканал ТСН.

    Николюк заявил, что планирует продолжить службу в армии на другом направлении фронта, он переходит на должность командира одного из соединений на фронте, передает РИА «Новости».

    Николюк не уточнил, чем именно было вызвано его решение уйти с поста командующего.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и подписал «ряд новых кадровых назначений для сил обороны» страны.

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    24 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание «Страна».

    В СМИ указали, что сообщения о взрывах появились в местных пабликах. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине.

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    24 марта 2024, 13:08 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.

    По его словам, ВСУ почти прекратили попытки переправиться на левый берег Днепра, передает РИА «Новости». Некоторое количество украинских военных остаются на левобережье, питание и боеприпасы им доставляют тяжелые дроны, а забирать убитых и раненых они даже не планируют.

    Сальдо добавил, что украинские военные пытались переправиться через Днепр ради того, чтобы «главарь киевского режима мог отчитаться своим хозяевам о присутствии на левом берегу Днепра».

    Ранее на Украине военкомы стали похищать мужчин для отправки под Крынки.

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    24 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    В Киеве идет митинг с требованием организации обмена пленных

    На Европейской площади в Киеве проходит митинг с требованием обмена пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митинг с требованием организации обмена пленных вновь проходит на Европейской площади в центре Киева, в акции принимают участие более тысячи человек, сообщает украинское агентство Укринформ.

    По сообщению агентства, в Киеве проходит митинг за возвращение военнопленных, передает РИА «Новости».

    На опубликованном видео можно заметить, что на площади собрались более тысячи человек, которые держат в руках плакаты с соответствующими призывами, мимо проезжающие автомобили сигналят в поддержку собравшихся.

    Ранее издание Asia Times сообщило, что военнослужащие украинской армии начали чаще сдаваться в плен, они ставят условием отказ от обмена с Украино.

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    24 марта 2024, 09:52 • Новости дня
    В Кривом Роге 76 тыс. человек остались без тепла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Линия электропередачи и теплосети получили повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в результате чего без теплоснабжения остались 76 тыс. человек, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

    По его словам, в Кривом Роге повреждены линия электропередачи и теплосети, в городе отключены несколько котельных, передает ТАСС. Лысак добавил, что без тепла сейчас находятся 3 тыс. домов, где всего проживают 76 тыс. человек, а также более полутора сотен учебных заведений.

    Он добавил, что также поврежден энергетический объект в Никопольском районе области.

    Ранее представители подполья сообщили, что в Кривом Роге попадание зафиксировано в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине.

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    24 марта 2024, 10:39 • Новости дня
    Припортовая инфраструктура Дуная повреждена на юге Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Припортовая инфраструктура Дуная повреждена в Одесской области Украины, сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

    Как говорится в сообщении, в Подунавье получила повреждения припортовая инфраструктура, передает ТАСС. Подробности не приводятся.

    Ранее в подконтрольном Киеву городе Херсоне была повреждена припортовая инфраструктура.

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    24 марта 2024, 07:38 • Новости дня
    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

    В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт после ракетной атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте временно приостановлено после ракетной атаки, совершенной украинскими войсками в ночь на 24 марта.

    «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах – пл. Захарова и пл. Нахимова, организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», – сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, передает РИА «Новости».

    При этом причины остановки морского пассажирского движения не уточняется.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на воскресенье 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на город за последнее время.

    «Предварительно, сбито больше 10 ракет. Осколки упали в различных частях города, есть повреждения инфраструктуры. Есть падение ракет на здания. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

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    24 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow

    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow
    @ Rept0n1x/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за сутки сбили 172 украинских дрона, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и 22 снаряда РСЗО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Как говорится в сообщении, средствами ПВО за сутки было уничтожено 172 украинских БПЛА, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре ракеты MALD и 22 реактивных снаряда систем HIMARS и Vampire, передает ТАСС.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    24 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    В Днепропетровской области обесточены питающие промышленные объекты подстанции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект, обесточены в Днепропетровской области на востоке Украины, сообщили в Минэнерго страны.

    Как говорится в сообщении, в Днепропетровской области обесточились ряд подстанций, питающих промышленность и энергетический объект, передает ТАСС.

    В «Укрэнерго» тем временем сообщили, что ночью в области было повреждено оборудование на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи.

    Ранее сообщалось, что линия электропередачи и теплосети получили повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в результате чего без теплоснабжения остались 76 тыс. человек.

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