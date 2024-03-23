Шольц и Бербок осудили теракт в «Крокусе»

Tекст: Вера Басилая

Шольц в соцсети Х(бывший Twitter, заблокирован в России) назвал ужасным террористическое нападение на невинных посетителей концерта в Москве, передает ТАСС.

Бербок заявила, что сочувствует народу России, скорбит вместе с семьями погибших в результате нападения в Москве и осуждает «трусливый, бесчеловечный террор – где угодно».

Ранее в Россию начали поступать соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» и осуждением теракта.

СКР сообщил, что число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек.