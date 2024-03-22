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    ООН приукрасила масштабы репрессий на Украине
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    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    6 комментариев
    22 марта 2024, 08:47 • Новости дня

    Российские Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли точный удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

    Как говорится в сообщении, бомбардировка была проведена с использованием фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило поразить цели с высокой точностью, не заходя в зону поражения вражеской ПВО, передает ТАСС.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолеты вернулись на аэродром базирования.

    Ранее Су-34 ударили планирующими бомбами по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой.

    21 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    ВКС России поразили «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ
    ВКС России поразили «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские Воздушно-космические силы в ночь на четверг ударили по центрам принятия решений украинских вооруженных сил, сообщило министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар пришелся по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и наемных боевиков.

    Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

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    21 марта 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу

    Политолог Шеслер: Украина неспособна мобилизовать 500 тыс. человек

    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление премьера Шмыгаля о менее масштабной мобилизации адресовано не столько местному населению, сколько Западу. Таким образом офис Зеленского пытается ответить на критику из-за провала мобилизационной кампании и обвинить европейских чиновников в недостаточной помощи ВСУ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Заявление премьера Украины вряд ли связано с попыткой успокоить население на фоне обсуждения закона об ужесточении мобилизации. Сообщения о менее масштабной кампании не вселят какую-то надежду в мужчин, и они не начнут выходить на улицы украинских городов без страха быть схваченными сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК)», – считает политолог Лариса Шеслер.

    По ее мнению, адресат сообщения – Запад. Собеседница напомнила, что ранее со стороны западных политиков звучала критика в адрес офиса Зеленского из-за неспособности выполнить план по мобилизации. «Теперь Шмыгаль выступил с «ответкой». Он, по сути, обвинил европейских чиновников в том, что они не передали ВСУ достаточного количества вооружения и техники, и вновь потребовал увеличить поставки ракет, артиллерии и прочего», – указала Шеслер. Она уверена – Украина и Запад разыгрывают между собой игру «найди виноватого»: первые обвиняют вторых в недостаточной помощи, а те отвечают критикой провала военной кампании. 

    При этом Украина в принципе не может выполнить планы по мобилизации 500 тыс. человек. Но чтобы в глазах «партнеров» все выглядело «чинно и складно», офис Зеленского пошел на хитрость и сослался на некие «резервы в тылу». «Если цель по мобилизации недостижима, то можно сказать, что такое число мобилизованных вообще-то превышает потребности. Вот ведь добродетель!» – сыронизировала собеседница.

    «Реальность же состоит в том, что Запад не может поставить столько оружия, сколько просит Украина, а Киев не способен мобилизовать такое количество солдат, которое требует Запад», – резюмировала Шеслер.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. Он утверждает, что после «инвентаризации», устроенной главкомом ВСУ Александром Сырским, выяснилось, что «есть резервы в тылу». «Мы начали проводить ротацию войск на передовой и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», – сказал премьер в интервью агентству Bloomberg.

    Он уверяет, что Киев сможет продолжить вести боевые действия без дополнительных мобилизационных усилий, если страны – партнеры Украины продолжат снабжать ее вооружением и боеприпасами. Шмыгаль ожидает, что выделенные США на помощь Украине средства поступят уже «в этом месяце или максимум в следующем месяце».

    Примечательно, что на этом фоне появились сообщения о том, что украинские военкомы похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе для дальнейшей их отправки под Крынки. Местные уже воспринимают слово «Крынки» как проклятье, так как знают, что похищенные свяжутся с близкими через пару дней – сообщить, что они находятся в составе подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, а чуть позже пропадут навсегда, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов (занимал пост руководителя администрации Снигиревского района в 2022 году).

    О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал Владимир Зеленский. По его подсчетам, призыв такого числа украинцев обойдется в 12,77 млрд долларов. В начале марта газета Financial Times писала со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Отмечалось, что ВСУ будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».

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    22 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в городах Украины, Харьков полностью остался без электричества, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было около 15 взрывов, началось несколько пожаров. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы происходили на энергетических объектах, Харьков «практически полностью без света». Кроме того, местные власти сообщают, что обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением; фиксируются проблемы с интернетом.

    Взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге Днепропетровской области Украины, отдельные районы Днепра также обесточены. Взрывы были и в Сумах. После взрывов в Хмельницкой области обесточены Красилов, Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром, Хмельницкий и Шепетовка, передает ТАСС.

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Харькове, Киеве, в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве.

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    21 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил на французском канале BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    По его словам, Российская армия намерена убивать всех французских солдат, которые прибудут на Украину для участия в СВО, передает ТАСС.

    Ранее об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину.

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    21 марта 2024, 13:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Тоненькое в ДНР
    Российские войска освободили Тоненькое в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило министерство обороны.

    Поселок в ДНР удалось освободить благодаря слаженным действиям российских военных, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    Также на этом направлении за сутки поражены формирования 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Первомайского и Бердычей в ДНР. У Новгородского отражена контратака штурмовиков 24-й механизированной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли свыше 320 человек, танк, четыре бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30 и американское орудие М102.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область), Терн (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    Украинская сторона потеряла до 40 человек и три танка. При контрбатарейной борьбе поражены две машины чешского РСЗО Vampire, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

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    21 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью докладов, освещающих ужасы репрессий на Украине, западные организации пытаются оказать давление на офис Зеленского. Открытое нарушение прав человека местными силовиками может стать инструментом сбивания спеси с зазнавшихся чиновников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее в ООН заявили, что обвиненные в сотрудничестве с Россией подвергаются на Украине тяжелейшим пыткам.

    «С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.

    «Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

    «Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

    «Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

    «К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.

    Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

    «По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

    Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

    По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

    «Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

    При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

    Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.

    Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

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    21 марта 2024, 22:59 • Новости дня
    Пентагон указал на необходимость для ВСУ отступить с ряда территорий

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх указала на необходимость для ВСУ «трудных решений» по отступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Украина «прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе» войск в ряде районов, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх объяснила необходимость такого шага «укреплением линии обороны», передает РИА «Новости».

    Сингх сказала, что «приходится принимать действительно трудные, жесткие решения», передает ТАСС.

    По ее словам, причина таких решений в отсутствии согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Киеву. Сингх подчеркнула, что наиболее эффективным способом поддержки Киева является «добиться от Конгресса принятия дополнительных мер».

    Она также добавила, что министр обороны США, созвав группу по вопросам обороны Украины, категорично заявил о недопущении поражения Украины.

    Напомним, в феврале главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Он допустил возможность отступления ВСУ. После этого он заявил о выводе подразделений из Авдеевки.

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    21 марта 2024, 10:17 • Новости дня
    WSJ: Россия восстановит армию быстрее Европы после СВО

    Wall Street Journal: Россия восстановит армию быстрее Европы после СВО

    WSJ: Россия восстановит армию быстрее Европы после СВО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может восстановить армию в течение пары лет после завершения спецоперации на Украине, а Европе потребуется на это как минимум 20 лет, считает американская газета Wall Street Journal.

    В статье отмечается, что многие европейские чиновники полагают, что Москва сможет быстро восстановить свои вооруженные силы, используя недоступные для Европы ресурсы, передает Ura.ru.

    Европе, по прогнозам института стратегических исследований (IISS), потребуется как минимум 20 лет и 357 млрд долларов (420 млрд долларов в сегодняшних ценах) на создание способных противостоять России «европейских сил».

    Кроме того, прогнозируется, что в этом году союзники НАТО могут потратить на оборону 380 млрд долларов – меньше суммы, необходимой для создания «европейской армии».

    Ранее в Европе признали, что Россия победила в «мировой зерновой войне».

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    21 марта 2024, 22:41 • Новости дня
    МИД посоветовал Западу не проверять готовность России к жесткому ответу

    Замглавы МИД Грушко посоветовал Западу не проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз избрал агрессивно-конфронтационный курс, декларируется цель нанести Москве «стратегическое поражение», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

    По словам Грушко, правящие элиты Европы закрепляют этот курс в основополагающих документах, что будет иметь долгосрочные последствия – как минимум на 10–15 лет. Он выразил мнение, что европейские лидеры, слепо следуя за Вашингтоном, не осознают риски прямого столкновения с Россией.

    Вместе с тем, дипломат в интервью «Комсомольской правде» указал, что одержимость европейских элит Украиной вызывает все больше недовольства в обществе в Европе.

    Замминистра указал, что агрессии против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, гибридная война с Россией и украинский кризис – все это этапы гегемонистского курса «коллективного Запада», направленного на удержание «пресловутого миропорядка, основанного на правилах».

    Грушко заявил, что никому не стоит «прощупывать почву» и проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу.

    Говоря о позиции НАТО, дипломат отметил, что, судя по заявлениям генсека, преобладает точка зрения об опасности ввязывания в прямой конфликт с Россией и предпочтительности продолжения гибридной войны.

    Вместе с тем, Грушко подчеркнул, что риски такого конфликта многократно возрастут, если отдельные страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции, о чем заявляет президент Франции Эммануэль Макрон.

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    22 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России

    Саммит лидеров ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России на нужды Украины

    ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главы государств и правительств ЕС рассмотрели вопрос о перенаправлении доходов от замороженных активов России на нужды Украины, но не согласовали решение о конфискации, следует из итогового заявления саммита.

    Саммит призвал Совет ЕС на уровне министров «продолжить работу» по этому вопросу, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может к 1 июля перевести 1 млрд евро доходов от российских активов для закупок оружия Украине, если будет быстро завершена разработка механизма их изъятия.

    Также сообщается, что Евросоюз ускорит и активизирует предоставление Украине военной помощи. При этом саммит ЕС не принял решения о выпуске оборонных евробондов для финансирования милитаризации промышленности ЕС.

    Главы государств и правительств Евросоюза призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против России, а также против Белоруссии, Ирана и КНДР за якобы поддержку России.

    Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму. Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России.

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    21 марта 2024, 23:17 • Новости дня
    Чехия передала Украине последние вертолеты Ми-24/35

    У Чехии не осталось военного «оборудования» для «пожертвования» Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24/35, сообщило чешское минобороны.

    Правительство Чехии одобрило данную инициативу две недели назад, передает ТАСС со ссылкой на denikn.cz.

    Инициатива исходила от министра обороны Чехии Яны Черноховой, министр отметила, что у Чехии больше нет «оборудования, которым можно было бы пожертвовать», передает Regnum.

    Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки 800 тыс. снарядов для Украины. Первые поставки Украина получит в июне. В Киеве сочли недостаточной инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины.

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    21 марта 2024, 20:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание «Страна».

    Издание информирует, что поступают сообщения о взрывах в Херсоне, передает РИА «Новости».

    Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что в подконтрольном ВСУ городе воздушная тревога не объявлялась. Отмечается, что сообщения о взрывах поступают второй раз за день.

    Ранее в Херсонской области ВС России совместно с подпольщиками «Русского Херсона» ликвидировали группы управления беспилотниками, минометный расчет и радиолокационную станцию ВСУ, предотвратив атаки на объекты на левобережье Днепра, включая избирательные участки.

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    22 марта 2024, 03:21 • Новости дня
    Разведка Украины назвала российскую железную дорогу в Крым «значимой целью»

    Представитель ГУР минобороны Украины Юсов назвал российскую железную дорогу в Крым угрозой и «значимой целью»

    Tекст: Антон Антонов

    Железная дорога в Крым, которую Россия ведет через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, является серьезной угрозой для Украины, заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов.

    Юсов назвал железную дорогу «серьезной и значимой целью», а также высказал угрозы в отношении логистического пути, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что железная дорога в Крым через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту.

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    21 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки

    Кимаковский рассказал о продвижении ВС России в Новомихайловке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки под Угледаром, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС и артиллерия ВС России нанесли серию ударов по местам расположения ВСУ в Новомихайловке, чего противник не выдержал и с потерями отошел с позиций в центре населенного пункта, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что потери украинских войск на этом участке исчисляются сотнями человек в сутки.

    Ранее ВСУ потеряли под Новомихайловкой две группы бойцов.

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    21 марта 2024, 09:56 • Новости дня
    WP: Разногласия по Украине привели к расколу между Чехией и Словакией

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский конфликт стал причиной беспрецедентного охлаждения отношений между Чехией и Словакией – Братислава критикует Прагу за поддержку ВСУ, утверждая, что это лишь затягивает кровопролитие, пишет The Washington Post.

    В статье говорится, что после распада Чехословакии две страны сохраняли дружеские отношения даже при разных политических взглядах. Однако разногласия по поводу помощи Украине привели к «беспрецедентному разрыву», передает RT.

    Так, в марте Прага приостановила межправительственные неформальные консультации с Братиславой после встречи главы словацкого МИД с российским коллегой.

    При этом премьер Словакии Роберт Фицо обвинил главу чешского правительства Петра Фиалу в том, что она ставит под угрозу связи с «историческими братьями» и проявляет заинтересованность в затягивании конфликта.

    По данным газеты, Фицо не первый раз критикует поддержку Киева со стороны Запада. Он сомневается, что США и их союзники действительно хотят мира, и считает стратегию по ослаблению России с помощью Украины «неработающей».

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы.

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