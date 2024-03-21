Кологривый извинился за дебош в баре и согласился с приговором

Кардиолог описал вероятные предпосылки смерти телекомментатора Василия Уткина

Кардиолог Ашихмин назвал причины возникновения легочной тромбоэмболии, от которой умер Василий Уткин

Tекст: Татьяна Косолапова

В возрасте 52 лет ушел из жизни футбольный комментатор и блогер Василий Уткин. По предварительной информации, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Сообщается, что по приезде в больницу у Уткина диагностировали острую сосудистую недостаточность.



«Ключевые проблемы с сердечно-сосудистым здоровьем могут вызывать три состояния. Первое – это тромбозы артерий. Соответственно, если это происходит в артерии сердца, то приводит к инфаркту, если в артерии мозга – к инсульту. Второе – аритмии, которые могут быть потенциально жизнеугрожающими. Третье – тромбоэмболия легочной артерии, которая встречается достаточно часто – один случай на тысячу пациентов в год», – говорит Ашихмин.

Он поясняет, что в человеческом организме есть два крупных сосуда – аорта, которая отходит от левого желудочка сердца, и легочная артерия, выходящая из правого желудочка. Тромбоэмболия легочной артерии – это состояние, при котором происходит закупорка тромбом самой легочной артерии или одной из ее ветвей, которые несут кровь к легким. Ключевой причиной данного заболевания являются тромбы глубоких вен нижних конечностей.

Самый частый симптом, который встречается при развитии тромбоэмболии легочной артерии, – резко развивающаяся одышка, снижается кровоток в легких, продолжает врач. Также могут наблюдаться боль в грудной клетке, которую трудно отличить от болей, связанных с инфарктом, кашель, кровохарканье и резкое снижение артериального давления. Кроме того, следует обращать внимание на изменения в нижних конечностях, например, когда нога резко распухает, становится горячей и присутствует боль. При внезапном развитии одного из симптомов необходимо как можно скорее вызывать скорую помощь, потому что если тромбоз произошел недавно, то есть шанс провести тромболизис – растворение тромба специальными препаратами.

«Практически все факторы риска данного заболевания связаны с риском тромбоза глубоких вен. Если факторов риска тромбоза глубоких вен нет, то тромбоэмболия легочной артерии практически никогда не развивается. Повышает риск этого тромбоза тяжелая инфекция, в том числе коронавирусная, сердечная недостаточность и ожирение, которое является одним из сильнейших предикторов тромбоза глубоких вен. А для женщин факторами риска также могут быть оральные контрацептивы, беременность и гиподинамия (пониженная подвижность)», – объясняет Ашихмин.

Профилактикой данного заболевания является подвижный образ жизни, добавляет врач. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, каждому человеку необходимо не менее 150–300 минут аэробных нагрузок умеренной интенсивности в неделю. Кроме того, Ашихмин призывает пожилых граждан засыпать исключительно в удобной позе, в которой не пережимаются сосуды.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что смерть телекомментатора и спортивного журналиста Василия Уткина – невосполнимая утрата для комментаторского цеха, для российской спортивной журналистики. Он подчеркнул, что Уткин «был лучшим в своей профессии».