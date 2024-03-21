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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    17 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    9 комментариев
    21 марта 2024, 14:20 • Новости дня

    Кологривый извинился за дебош в баре и согласился с приговором

    Кологривый извинился за дебош в баре и согласился с приговором
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер Никита Кологривый, устроивший дебош в новосибирском баре, записал видео, в котором еще раз признал свою вину и извинился.

    Кологривый заявил, что он согласен с приговором суда и не оправдывает свой поступок. При этом он отметил, что очень устал и эмоционально выгорел. Актер призвал своих зрителей не составлять о нем иллюзий, они должны видеть, какой он человек. Видео с извинениями он опубликовал в своем Telegram-канале.

    Ранее суд Новосибирска назначил Кологривому наказание в виде ареста на семь суток.

    Напомним, Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска. В отношении актера был составлен протокол о мелком хулиганстве. Кологривый заявил, что раскаивается, и попросил суд пощадить его, «если это возможно».

    20 марта 2024, 21:51 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    База иностранных наемников попала под российский удар в Харькове, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС отметил, что в Харькове зафиксировано значительное увеличение числа баз иностранных наемников. В результате удара была поражена одна из них.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили базу готовивших теракты в Белгородской области наемников.

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    20 марта 2024, 17:15 • Новости дня
    Кардиолог описал вероятные предпосылки смерти телекомментатора Василия Уткина

    Кардиолог Ашихмин назвал причины возникновения легочной тромбоэмболии, от которой умер Василий Уткин

    Кардиолог описал вероятные предпосылки смерти телекомментатора Василия Уткина
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    К тромбоэмболии легочной артерии может привести ожирение, пониженная подвижность, тяжелая инфекция и сердечная недостаточность, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, комментируя смерть спортивного журналиста Василия Уткина.

    В возрасте 52 лет ушел из жизни футбольный комментатор и блогер Василий Уткин. По предварительной информации, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Сообщается, что по приезде в больницу у Уткина диагностировали острую сосудистую недостаточность.

    «Ключевые проблемы с сердечно-сосудистым здоровьем могут вызывать три состояния. Первое – это тромбозы артерий. Соответственно, если это происходит в артерии сердца, то приводит к инфаркту, если в артерии мозга – к инсульту. Второе – аритмии, которые могут быть потенциально жизнеугрожающими. Третье – тромбоэмболия легочной артерии, которая встречается достаточно часто – один случай на тысячу пациентов в год», – говорит Ашихмин.

    Он поясняет, что в человеческом организме есть два крупных сосуда – аорта, которая отходит от левого желудочка сердца, и легочная артерия, выходящая из правого желудочка. Тромбоэмболия легочной артерии – это состояние, при котором происходит закупорка тромбом самой легочной артерии или одной из ее ветвей, которые несут кровь к легким. Ключевой причиной данного заболевания являются тромбы глубоких вен нижних конечностей.

    Самый частый симптом, который встречается при развитии тромбоэмболии легочной артерии, – резко развивающаяся одышка, снижается кровоток в легких, продолжает врач. Также могут наблюдаться боль в грудной клетке, которую трудно отличить от болей, связанных с инфарктом, кашель, кровохарканье и резкое снижение артериального давления. Кроме того, следует обращать внимание на изменения в нижних конечностях, например, когда нога резко распухает, становится горячей и присутствует боль. При внезапном развитии одного из симптомов необходимо как можно скорее вызывать скорую помощь, потому что если тромбоз произошел недавно, то есть шанс провести тромболизис – растворение тромба специальными препаратами.

    «Практически все факторы риска данного заболевания связаны с риском тромбоза глубоких вен. Если факторов риска тромбоза глубоких вен нет, то тромбоэмболия легочной артерии практически никогда не развивается. Повышает риск этого тромбоза тяжелая инфекция, в том числе коронавирусная, сердечная недостаточность и ожирение, которое является одним из сильнейших предикторов тромбоза глубоких вен. А для женщин факторами риска также могут быть оральные контрацептивы, беременность и гиподинамия (пониженная подвижность)», – объясняет Ашихмин.

    Профилактикой данного заболевания является подвижный образ жизни, добавляет врач. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, каждому человеку необходимо не менее 150–300 минут аэробных нагрузок умеренной интенсивности в неделю. Кроме того, Ашихмин призывает пожилых граждан засыпать исключительно в удобной позе, в которой не пережимаются сосуды.

    Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что смерть телекомментатора и спортивного журналиста Василия Уткина – невосполнимая утрата для комментаторского цеха, для российской спортивной журналистики. Он подчеркнул, что Уткин «был лучшим в своей профессии».

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    20 марта 2024, 17:18 • Новости дня
    На Украине пообещали рассчитаться с США российскими мехами и алмазами в случае победы

    Бывший украинский министр Омелян пообещал США российские нефть и алмазы в случае победы

    На Украине пообещали рассчитаться с США российскими мехами и алмазами в случае победы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты получат от киевского режима нефть и другие ресурсы из России, если Киев победит, заявил бывший украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    В случае победы киевский режим расплатится с Вашингтоном российскими нефтью, газом, алмазами и мехом, заявил Омелян, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В декабре прошлого года словацкий премьер Роберт Фицо заявлял, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.

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    20 марта 2024, 17:27 • Новости дня
    В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии
    В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Александр Сомряков, приговоренный в июле 2023 года к шести годам колонии за распространение ложной информации о действиях ВС России, лишен приобретенного им российского гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник подтвердил, что Сомрякова лишили гражданства РФ на основании статьи 22 закона «О гражданстве Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Сомряков был осужден по статье 207.3 УК РФ за публикации в социальных сетях о якобы совершенных Российской армией преступлениях в Мариуполе и Буче. Суд установил, что он сознательно распространял заведомо ложную информацию, желая получить больше подписчиков и лайков.

    Напомним, в октябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» №138-ФЗ от 28.04.2023, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства РФ.

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    20 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    Журналистка из США с помощью китайского ПО доказала смену пола женой Макрона
    Журналистка из США с помощью китайского ПО доказала смену пола женой Макрона
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга французского лидера Эммануэля Макрона Брижит в возрасте 30 лет сменила пол с мужского на женский, утверждает американская журналистка Кэндис Оуэнс.

    На своем YouTube-канале Оуэнс заявила, что Брижит Макрон до 30 лет якобы была мужчиной по имени Джон Майкл (Жан Мишель), который к тому же имел пятерых детей, передает «Московский Комсомолец».

    По словам журналистки, это удалось установить при помощи китайского программного обеспечения. Программа нашла почти абсолютное сходство, сравнив детское фото Джона и нынешний снимок первой леди Франции.

    Ранее Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой.

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    20 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Винер назвала похоронным маршем музыку для спортсменов из России на Олимпиаде

    Винер назвала похоронным маршем гимн, под который предложили выступать спортсменам из России

    Винер назвала похоронным маршем музыку для спортсменов из России на Олимпиаде
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики назвала похоронным маршем гимн, под которым МОК предложил выступать нейтральным спортсменам на Олимпиаде в Париже.

    По ее словам, ехать на Игры без гимна, без флага и болельщиков, без руководства – унизительно, передает РИА «Новости».

    Ранее Винер заявила, что сборная России по художественной гимнастике не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.

    Накануне МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов. Гимн представляет собой музыкальную композицию без слов. А медали, которые завоюют нейтральные атлеты, не будут отображаться в таблице медалей.

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    20 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    Dior подала в суд на россиянку за провоз в багаже обуви из Турции

    Dior потребовал с россиянки 436 тыс. рублей за обнаруженную в багаже обувь

    Dior подала в суд на россиянку за провоз в багаже обуви из Турции
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жительница Екатеринбурга, пытавшаяся провезти через таможню 30 кг обуви Dior в качестве подарка на свадьбу дочери, оштрафована на 17 тыс. рублей за нарушение товарного знака, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал Ural Mash, женщина приобрела весь размерный ряд обуви Dior в одном из турецких магазинов. Общий вес товара составил порядка 30 кг. В ходе досмотра россиянка сообщила, что везет их на свадьбу дочери, чтобы подарить гостям. Таможенники в аэропорту Екатеринбурга изъяли груз и выписали штраф.

    Руководство модного дома Dior, узнав об инциденте, подало на женщину в суд, потребовав 436 тыс. рублей за нарушение товарного знака.

    Суд снизил сумму штрафа до 17 тыс. рублей, из которых 7 тыс. составила госпошлина. При вынесении решения суд учел, что женщина является матерью-одиночкой с зарплатой 30 тыс. рублей.

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    20 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киевская администрация расценила как оскорбительную идею США о предоставлении Украине помощи в виде кредитов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.

    Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.

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    21 марта 2024, 06:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве за 20 минут прогремело несколько серий взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о «мощных взрывах» в городе, передает РИА «Новости».

    Очевидцы рассказали, что взрывы происходят в центральных районах украинской столицы, передает ТАСС.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два предприятия в Подольском районе.

    Кроме того, взрывы прозвучали на территории Житомирской области Украины.

    Напомним, ранее второй раз за сутки взрывы прозвучали в Харькове.

    Коментарии (13)
    20 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом

    Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом

    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом
    @ Диана Спиридовска/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действующий президент России Владимир Путин получил 72,3% голосов в ходе выборов главы государства за рубежом, следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

    За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.

    Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.

    Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.

    Коментарии (11)
    21 марта 2024, 11:02 • Новости дня
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона не получала от своих союзников прямых просьб начать с Россией переговорный процесс, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью испанской газете El Pais заявил, что Киев продвигает «формулу мира», предложенную Владимиром Зеленским. На форуме в Швейцарии, по его словам, будут участвовать представители около 100 стран. Украинская сторона ожидает «создания глобальной коалиции для оказания давления на Россию», передает ТАСС премьер-министра Украины.

    «Завершить [конфликт] военным путем невозможно просто потому, что Россия – ядерная страна», – сказал он.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

    Коментарии (18)
    20 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»

    Власти Украины объявили о закрытии страницы списка «международных спонсоров войны» на сайте антикоррупционного агентства

    Украине пришлось отказаться от списка «спонсоров войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство сообщило, что по итогам заседания приняло решение о закрытии списка компаний, объявленных «международными спонсорами войны».

    Список был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации на Украине. Однако его легитимность и эффективность вызвали много споров, передает РИА «Новости».

    В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.

    В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют, будет переадресация на раздел портала СНБО с государственным реестром санкций.

    Напомним, из-за списка «спонсоров войны» у Киева возникли конфликты с компаниями из целого ряда западных стран, в том числе из Австрии, ГерманииФранции, Швейцарии, Венгрии.

    Коментарии (5)
    20 марта 2024, 19:23 • Новости дня
    Рогов: Российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино
    Рогов: Российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинских военных вытеснили из центральной части поселка Работино в Запорожской области, сообщил руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ вытеснены из центральной части населенного пункта, российские военные продвинулись на север от центра, заявил Рогов РИА «Новости».

    Российская армия на этом участке фронта начала доминировать в контрбатарейной борьбе, а украинские военные стараются компенсировать недостаток артиллерии массовым применением дронов.

    Также ВСУ резко уменьшили использование тяжелой техники, они «кидают на убой» пехоту.

    Ранее в марте Рогов сообщал, что ВС России взяли под контроль центральную часть Работино.

    Коментарии (22)
    21 марта 2024, 00:48 • Новости дня
    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая

    Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя и заявил, что Китай не может диктовать Киеву условия мирных переговоров.

    Данилов отметил, что судьбу Украины будут решать только украинцы. «Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как заявил Данилов, такие решения не имеет право принимать «какой-то» китайский спецпредставитель. При этом Данилов сделал вид, что забыл имя дипломата и нецензурно исковеркал его.

    Напомним, Ли Хуэй провел турне по Европе с целью поиска мирного решения украинского кризиса. Он встретился с представителями России, Бельгии, Польши, Украины, Германии и Франции. СМИ сообщили, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры без участия России. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем Китая заявил, что Москва открыта к переговорам, но не по «формуле Зеленского».


    Коментарии (26)
    20 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»

    Politico: Россия побеждает в мировой зерновой войне

    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия побеждает в «мировой зерновой войне», продолжая поставлять свое зерно в ряд стран ЕС, пока европейские фермеры митингуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции, пишет европейское издание газеты Politico.

    Как отмечает газета, массовые протесты фермеров в Европе против бесконтрольного импорта украинского зерна вынудили правительства стран ЕС пойти на уступки аграриям, что, в свою очередь, негативно сказалось на политических связях Киева с западными странами, передает ТАСС.

    Между тем Россия собрала рекордный урожай зерна и продолжила его экспорт в ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Францию. Таким образом, Москва одержала победу в «мировой зерновой войне», считают авторы.

    Ранее сообщалось, что Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев.

    Коментарии (7)
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