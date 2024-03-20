Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
На Кологривого после дебоша в баре составили протокол
На Кологривого после дебоша в баре составлен протокол о мелком хулиганстве
На актера Никиту Кологривого после его дебоша в баре Новосибирска составлен протокол о мелком хулиганстве, сообщили в региональном ГУ МВД.
В отношении гражданина, нарушившего общественный порядок в одном из заведений Новосибирска, составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
До решения суда его поместили в спецприемник.
До этого на артиста заявили в правоохранительные органы из-за дебоша в баре Новосибирска. СМИ сообщали, что Кологривый вел себя агрессивно, матерился, срывал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. Актер известен по роли в сериале «Слово пацана».