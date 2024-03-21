ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.4 комментария
Кологривый попросил суд в Новосибирске пощадить его
Кологривый выразил раскаяние после дебоша и попросил суд в Новосибирске пощадить его
Актер Никита Кологривый заявил журналистам в Центральном районном суде Новосибирска, что не отрицает вину в совершении накануне хулиганских действий и раскаивается.
Кологривый заявил, что «готов покаяться». Он сказал, что «впереди много общественной работы». «Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно», – приводит его слова ТАСС.
Кологривый выразил готовность отвечать за свои поступки и объяснил дебош «усталостью от графика, от эмоций, в принципе от своей сейчас жизни». Он выразил надежду, что «все это исправит в ближайшее время». Кологривый заявил: «Был не в себе. Что сказать, некрасивая ситуация, я полностью ее признаю. Оправдываться не собираюсь, только покаюсь».
Адвокат добивался закрытого от СМИ судебного заседания, но судья оставил ходатайство без удовлетворения. Прокуратура потребовала назначить актеру 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство.
Напомним, на артиста заявили в правоохранительные органы из-за дебоша в баре Новосибирска. По данным прессы, Кологривый вел себя агрессивно, матерился, срывал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. На него завели протокол за мелкое хулиганство. Актер известен по роли в сериале «Слово пацана».