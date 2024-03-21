ФСБ задержала готовившего теракт против военных сторонника РДК

ФСБ задержала готовившего теракт против военных в Белгородской области сторонника РДК

Tекст: Алексей Дегтярев

ФСБ и МВД в регионе задержали сторонника украинской националистической идеологии, по заданию представителей террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещен в России) он готовил теракты в отношении российских военных, сообщили в ведомстве ТАСС.

У него нашли взрывное устройство, он планировал подорвать его дистанционно в районе дислокации военных в Белгородской области.

Дело завели по статьям «Приготовление к террористическому акту, «Покушение на участие в деятельности террористической организации», «Приготовление к диверсии, «Незаконное хранение взрывчатых устройств»).

В ходе допроса мужчина пояснил, что в феврале 2024 года установил связь с украинскими спецслужбами через WhatsApp. Он передавал им координаты расположения российских войск.

После этого мужчина вступил в РДК, под их эгидой он намеревался устроить теракт в Валуйках.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что РДК и другим предателям, участвующим в боевых действиях на стороне киевского режима, не дадут покоя.