Взрывы прогремели в Киеве

Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы

Военный эксперт Артамонов: Лучшим ответом на перевод экономики Европы на военные рельсы станет наступление России в СВО

Tекст: Анастасия Куликова

«Разговор о переводе экономики на военные рельсы поднимается странами ЕС и НАТО уже не в первый раз. Так, в 2023 году генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что для достижения этой цели им понадобится два года. На мой взгляд, они уже перешли к реализации этой программы», – отметил военный эксперт Александр Артамонов.

В доказательство своего предположения собеседник привел несколько фактов. «Так, Франция увеличила выпуск снарядов. Более того, в стране заработали два новых завода по производству боекомплектов и патронов, подходящего ВСУ калибра. И это только начало процесса, – уточнил он. – Существует также ряд решений по авиации. Если Киеву все же передадут F-16, это подстегнет производство запчастей».

«В целом, Европа давно готовится к военному конфликту», – акцентировал Артамонов, призвав не недооценивать происходящее. Спикер напомнил, что на днях в эфире французского ТВ обсуждали размещение военных по линии Днепра. По мнению эксперта, лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут действия ВС РФ. «Сейчас у нас есть преимущество в зоне спецоперации. Нам нужно продолжать развивать наступление», – подчеркнул он.

Схожей точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Мы видим, что европейские страны активно наращивают производство боеприпасов, развивают логистику для более быстрой доставки вооружений, создают новые военные базы, например, на территории недавно присоединившихся к НАТО Швеции и Финляндии, а также расширяют уже имеющиеся, например, в Румынии. Поэтому, действительно, процесс милитаризации в Европе уже идет», – соглашается он с Артамоновым.



Эксперт отметил, что военное руководство РФ уделяет большое внимание перевооружению армии, увеличению мощности отечественного оборонно-промышленного комплекса, укреплению границ. Козюлин считает важным продолжать этот процесс на фоне новых рисков.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита глав государств ЕС 21-22 марта. Также на мероприятии, по его словам, будет поднят вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов ВСУ. До этого Мишель подчеркивал, что страны ЕС должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году. Это, по его мнению, даст «больше предсказуемости» компаниям, а многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

Со схожим призывом выступил гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег. «Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство», – приводит газета Financial Times слова Брандтсега. В отсутствие должного законодательства проблему невозможно «решить на сто процентов», добавил он. По мнению Брандтсега, Европе нужно принять закон наподобие американского Закона о военном производстве (DPA), дающее президенту право обязывать компании отдавать приоритет государственным контрактам перед частными.

Примечательно, что Евросоюз до конца марта не смог поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Тем не менее он подчеркнул, что это количество не включает боеприпасы, поставленные странами сообщества на двусторонней основе. На этом фоне директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предложил Европе подумать о строительстве системы ПРО по типу «Железного купола», пишет Financial Times. Более того, по его словам, похожий проект только малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит».