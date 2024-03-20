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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    5 комментариев
    20 марта 2024, 23:25 • Новости дня

    США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за сделку с Дерипаской

    Reuters сообщило о вмешательстве США в сделку Raiffeisen Bank по покупке доли Дерипаски в Strabag

    США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за сделку с Дерипаской
    @ Alex Halada/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США добиваются того, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) отказался от покупки доли в строительном концерне Strabag у компании Rasperia Trading Limited, подконтрольной Олегу Дерипаске.

    Источники Reuters сообщили, что американские власти провели встречи с руководством банка и австрийскими властями, выразив беспокойство по поводу сделки и указав на то, что Олег Дерипаска находится под санкциями, а также пригрозили санкциями против RBI. В Минфине США потребовали от банка предоставить подробную информацию о том, какие именно юридические и физические лица будут участвовать в сделке, передает ТАСС.

    В RBI заявили, что перед подписанием соглашения убедились, что сделка не нарушает санкционный режим э. Европейская комиссия, осведомленная о сделке, сообщила, что направила запрос австрийским властям с просьбой прояснить ситуацию и находится в контакте с властями США по этому вопросу.

    Сделка, оцениваемая в 1,51 млрд евро, – одна из крупнейших с участием западных компаний в России за последние два года.

    В марте портал EUObserver сообщил, что Минфин США предупредил: если австрийский Raiffeisen Bank International продолжит работу в России, он может оказаться отрезанным от финансовой системы США. Raiffeisen Bank опроверг сообщения об угрозах санкций со стороны США.

    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    20 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киевская администрация расценила как оскорбительную идею США о предоставлении Украине помощи в виде кредитов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.

    Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.

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    18 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление США о готовности вести с Россией и Китаем диалог о контроле над вооружениями является обычной демагогией, заявила советник постпредства РФ при ООН, политический координатор работы в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.

    Она отметила, что тему ядерного разоружения на заседании СБ ООН предложило  японское председательство. Соколова подчеркнула, что для Токио это крайне чувствительный вопрос.

    «Но вот что интересно. Мининдел Японии (как и Генсекретарь ООН) заявила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. А вот вопрос о том, кто их бомбил, старательно обходила стороной. Зато попыталась осудить Россию за «угрожающую ядерную риторику», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, так же скромничали в упоминании единственного в истории человечества случая использования ядерного оружия и сам Гутерриш, и остальные члены Совета безопасности: «У них выходило так, что 79 лет назад бомбы на два японских города упали из ниоткуда. Что-то вроде неотвратимого стихийного бедствия».

    Но мы напомнили и пристыдили японцев, что они боятся вслух сказать о том, кто погубил тысячи мирных жителей их страны, сообщила Соколова.

    По ее словам, также было доведено до участников дискуссии, что идею построения мира без ядерного оружия нельзя реализовать за один день, а спешка может только навредить.

    «А разошедшаяся в СМИ цитата из выступления американского постпреда (про готовность вступить в двусторонние дискуссии с Россией и Китаем) – это ничего нового, обычная демагогия. Понятно, что в условиях декларируемой Западом цели нанести России «стратегическое поражение» никакой реальной дискуссии быть не может», – отметила она.

    Ранее в США заявили, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    19 марта 2024, 00:57 • Новости дня
    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями

    В России не увидели оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями, заявили в представительстве при ООН

    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России не видят основ для диалога с США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести России «стратегическое поражение» и их отказа уважать наши жизненно важные интересы мы не видим», – сказал Полянский, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно «только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса».

    Также, по словам Полянского, требуется готовность США вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности.

    Особый акцент, по его словам, требуется сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя странами в области безопасности.

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    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

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    20 марта 2024, 09:50 • Новости дня
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google

    Эксперт Роскачества заявил, что отключение в России смартфонов Apple и Google принесет репутационный ущерб

    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компании Google и Apple чисто технически могут отключить в России свои смартфоны, однако в этом случае гаджеты станут «кирпичами», это принесет производителю репутационный ущерб, отметил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    По его словам, такое отключение технически вероятно, оно может произойти согласно тому же механизму, когда блокируются краденые смартфоны, передает РИА «Новости».

    Кузьменко добавил, что в этом случае гаджет Apple будет заблокирован, на нем будут потеряны все данные. Владельцы же Android смогут сохранить информацию, при этом устройство будет почти невозможно вернуть к работе без крупных трат.

    Эксперт подчеркнул, что американские компании вряд ли пойдут на этот шаг. В первую очередь из-за того, что в лицензионном соглашении не предусмотрены какие-либо условия для блокировки пользователей в определенной стране. Кроме того, компания получит репутационный ущерб и многомилионные иски.

    Ранее в России предупредили о том, что модификация смартфонов и телефонов аппаратным и программным способом может повлечь для россиян административную ответственность.

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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    18 марта 2024, 18:48 • Новости дня
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    «США хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь «да», – сказала Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

    Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США возобновить выполнение ДСНВ.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

    Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не раз подчеркивала готовность обсуждать вопросы контроля над вооружениями с США. Москву интересует комплексный подход, способный удовлетворить интересы всех игроков. Однако Вашингтон к такому разговору до сих пор не готов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США.

    «Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

    Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

    «Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

    По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

    Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

    Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

    Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

    Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

    «Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.

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    20 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    @ Karolis Kavolelis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Авдеевском направлении уничтожен четвертый по счету американский танк Abrams, его удалось поразить с помощью FPV-дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Разведчики засекли передвижение гусеничной техники в поселке Бердычи, они выследили цель и ударили по ней. Машина была обездвижена, указало ведомство, передает ТАСС.

    После этого по ней нанесли второй удар FPV-дроном, танк был уничтожен. Также разведчикам удалось добраться до этой техники, осмотреть ее и извлечь все необходимые образцы.

    В ведомстве пояснили, что старший разведчик-оператор с позывным «Сокол» работал в условиях плохой видимости. Он не знал, какая цель находится перед ним. После того, как погода прояснилась, воздушные разведчики установили, что пораженная машина – это Abrams.

    «Поначалу, на самом деле, я не ожидал даже, что это будет американец. Ну танк и танк. Это произвело такой фурор у меня внутри, что американцы горят еще хлеще, чем другие танки. Появилась мотивация еще больше работать», – сказал разведчик.

    Другой разведчик с позывным «Изай» заявил, что американская машина не произвела на бойцов сильного впечатления. Он пояснил, что побывал внутри машины, по его оценке, Abrams хуже Т-90.

    Ранее разведчики опубликовали видео изнутри подбитого Abrams.

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    19 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    США захотели расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крыма

    Американский сенатор Джек Рид призвал расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Продолжение военной помощи Киеву даст украинским войскам в 2025 году возможность наносить удары по всей территории Крыма, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид.

    «В следующем, 2025 году новая наступательная операция, по итогам которой они оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму», – передает ТАСС слова Рида.

    Он подчеркнул, что «наибольшая часть средств», предусмотренных упомянутым документом, предназначена для «американских компаний, производящих американскую технику для вооруженных сил» США.

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    21 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    США назвали свою долгосрочную цель на Украине

    Помощник Байдена Салливан назвал гарантированную безопасность Украины долгосрочной целью США

    США назвали свою долгосрочную цель на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочная цель США – незыблемость украинской независимости и гарантированная безопасность Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан в ответ на вопрос о том, как для США выглядело бы поражение России на Украине, заявил, что Россия якобы «уже потерпела провал», но «этого недостаточно», передает ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться устранения угрозы и натиска со стороны российских войск, обеспечив Украине не только свободу и независимость, но и безопасность. Именно к этому, по словам Салливана, будут стремиться США. Помощник президента США утверждает, что Россия якобы преследовала цель стереть Украину с лица земли. На вопрос о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS Салливан не дал определенного ответа.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад совершает глубочайшую ошибку, пытаясь нанести стратегическое поражение России, это доказывают события на поле боя.

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    18 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    МИД РФ: США предлагали России диалог по контролю над вооружениями на своих условиях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон предлагал России вести диалог по контролю над вооружениями исключительно на своих условиях, но Москва готова обсуждать этот вопрос только в едином комплексе, с учетом всех аспектов, затрагивающих безопасность страны, заявили в МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что американские предложения о диалоге без предварительных условий являются лицемерием и демагогией, передает ТАСС.

    Отмечается, что представители США, заявляющие якобы о желании без предварительных условий вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями, не ознакомились с текстом послания президента РФ от 29 февраля 2024 года.

    В послании, как напомнили в МИД РФ, президент Владимир Путин «исчерпывающе изложил наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России «стратегического поражения».

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    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

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    Кому выгодно введение французских войск на Украину

    Французские СМИ рассуждают о нескольких сценариях размещения войск на Украине. Официальный Париж открещивается от данных на эту тему, однако в Киеве признают факт подобных обсуждений. С другой стороны, на официальном уровне даже власти Украины выступают против военной инициативы Эммануэля Макрона. О чем могут говорить подобные противоречия и как к этому относиться России? Подробности

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    США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России

    Соединенные Штаты нашли «способ обойти ограничения на проход кораблей через Босфор и Дарданеллы». По крайней мере, именно так аналитики оценивают планы Пентагона построить очередную военную базу, на этот раз прямо в зоне ответственности российского Черноморского флота. Но это не единственная цель создания такого форпоста США в регионе. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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